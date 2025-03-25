Силу сопротивления украинцев военной агрессии РФ недооценивают, - директор ЦРУ Рэтклифф
Силу, с которой украинцы сопротивляются военной агрессии РФ, недооценивают.
Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в Сенате США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и украинские военные недооцениваются уже несколько лет. В конце концов, я убежден, исходя из своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если придется, если им не будет предложено условий, приемлемых для прочного мира", - заявил директор ЦРУ.
Топ комментарии
+44 Олег Марцінковський #590571
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+24 Тарас Бартусяк
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+23 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий25.03.2025 23:18
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Наступним його прозрінням буде - що з 1945 року кількість країн з 50 зросло до 200 - тобто міф що хтось може політично знищити цілу країну придумали під час Холодної війни для залякування лохів по обидві сторони.
Навіть касапи жодної країни політично не знищили - лише розплодили цілий зоопар псевдо-республік - для чого не зрозуміло.
*********
Лопатами...
а кто заселит Украину вместо умерших мужиков в лопатами на голо?
ж2? армяне? турки? камбоджийцы? китайцы?
За 35 лет независимости МИНУС 25-30 миллионов населения.
такого геноцида давненько не было.
Виїхали мільйони жінок з дітьми і старі, як я з жінкою. Бо в Україні не знали як вижити і раніше.
А "зʼїбнули" в першу чергу еліта в батальон Монако і батальон Веночка зі своїми **********.
І може кілька десятків тисяч чоловіків, які не бачили себе в якості окопного мяса для Сирського - Бог їм суддя, а не всяка шваль типу судді Вовка з Печерського суду, борова Стефанюка чи Марʼяни Безумної.
Давай ще тужливіше постогни про Стефанчука з Безуглою яку всі ці дебіли самі і обирали.
Мої друзі, з якими я разом вчився і служив вже повмирали.
А якщо я, в свої 74 роки піду служити до війська то все Міністерство оборони на чолі в Вірховним Говнокамандуючим повинно повіситися від сорому за свою безпорадність, а всю українську ТЦКшню треба як жертовних баранів на моїх похоронах в жертву принести.
А тобі, навіть не знаю, мабуть хоть спробувати трохи розумнішим за кнопочний телефон Нокію стати.
Бо мені вже 75-й рік іде! І ти ***** хочешь щоб я ще воював і Єрмака з його сосками захищав?
Ось підказка https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
Вдумаймося як вони бажали Незалежності України, одні, проти усієї каральної системи совдепії!
Слава Україні! Борімося, поборемо, нам Бог помагає! Великий Кобзар, це знав!
Он бо ти сам напевно з тих хто успішно штурманув Тису.
Так гадять, проти України, виключно вони!! Не пнися московит, не тужся! Марна справа, йолопе!
Смерть рашистам, разом з ******* кабаєвим!
В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ МОВНОШАРОВАРНОГО ШТУРМОВИКА ТИСЫ, КОТОРЫЙ ЛИЦЕМЕРНО И НЕЗАСЛУЖЕННО ПРИПЛЕТАЕШЬ СЕБЕ ПАМЯТЬ ЧУЖИХ ПРЕДКОВ.
СНАЧАЛА ВЕРНИСЬ В УКРАИНУ ВСТАНЬ В РЯДЫ ЗСУ, А ПОТОМ БУДЕШЬ ЧТО ТО ПЛЕСТИ ПРО ,,московитів переселенців з нечерноземя".
Твоё счастье что ты уже невстретишь живым никого из тех ОУНовцев или УПАармейцев, иначе ты бы как минимум по ,,дружески" получил бы от них в табло прикладом.
У тої влади було НКВД і заградотряди, а в цієї - ТЦК і НацМусарня. І в цієї влади "воронки" набагато більші і місткіші. Одна у неї біда - Колими з вічною мерзлотою на Україні немає!
Чому я тебе бачу з тих 73%? Тому що робиш висновки не включаючі мізки - соснувши тільки пальця. Хочеш що повернувся в Україну чоловік, не знаючи його віку і стану здоровʼя. А може він вже навіть не доїде до України без супроводу? А ти його вже в ухилянти записав, як грьобаний тупий ТЦКшник, якому треба тільки щоб у чоловіка було дві руки і дві ноги і бажано пару тисяч зелених у заначці, щоб його можна було доїти замість маминої корови у його рідному селі. Як його кум Грицько доїть на автобані під Буковелем...
В кінці- кінців - цей пафосно-патріотичний
пісдєжговоріння - без чесних прозорих, реалістичних планів - та їх виконання , простим людям ,які і тягнуть основний тягар війни -набридне - і вони розїдуться по світу ( відсотків тридцять вже поїхало ) .
В цих людей немає заводів ,параходів та гектарів земель - а свою тисячу -другу доларів вони зароблять і там . Червону калину можна заспівати і в Канаді , патріотом бути і в Уругваї .
І вони завжди допоможуть донатом мужнім прокурорам та депутатам на лопати ,які будуть партизанити в поліських лісах знищуючи кацапів голими руками
можуть керувати країною!
одного не розумію - чому тільки українцям і американцям прийшло в башку перевірити цю їбануту теорію?
В этот день 2022 года группа из 72 «азовцев» с помощью вертолетов была доставлена в Мариуполь.
Они сознательно ушли в окружение, чтобы помочь собратьям на Азовстали. Бойцы понимали, что это был билет в одну сторону.
Польща наприклад опиратися не буде. Трамп не допоможе, то ясно. Це по дрібницям можна назбирати, півн. казахстан, чи можна чи ще, що лежить погано
От недавно, в шапіто з Білого дому, виникла ідейка як прикрити листям фіги удар по Йємену. Рудий переговорив с х....про удар по ядерці рушників,отримав ніззя, а аятолли обізвали його вуличим *********. Абідєлса. Рішив вдаріть по хусітам. Скликали толковіще на відосиках і вроді помилково запросили ботаніка. і обставили так, що удар присвячений деблокаді протоки, а оскільки Європа отримує 40 процентів вантажів, то вона нехай і платить за операцію. І взагалі, це Байден довів до цього. Твердолобий Венс був не в курсі, спитав а на......я цей цирк, його грязнуля Гексет запевнив, що то Донні дав пріказ. Раз так, то я підтримую. А запросив ботаніка нібито випадково Волц, який і висунув тезу-нехай Європа платить.
Б'ється десята частина. І вони закінчуються.