Силу сопротивления украинцев военной агрессии РФ недооценивают, - директор ЦРУ Рэтклифф

Силу, с которой украинцы сопротивляются военной агрессии РФ, недооценивают.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в Сенате США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и украинские военные недооцениваются уже несколько лет. В конце концов, я убежден, исходя из своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если придется, если им не будет предложено условий, приемлемых для прочного мира", - заявил директор ЦРУ.

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