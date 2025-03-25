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Силу сопротивления украинцев военной агрессии РФ недооценивают, - директор ЦРУ Рэтклифф

директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Силу, с которой украинцы сопротивляются военной агрессии РФ, недооценивают.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в Сенате США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Что касается украинского сопротивления, то украинский народ и украинские военные недооцениваются уже несколько лет. В конце концов, я убежден, исходя из своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если придется, если им не будет предложено условий, приемлемых для прочного мира", - заявил директор ЦРУ.

Читайте также: Россия хочет конкурировать с США в гиперзвуковых технологиях, имея экономику размера Техаса, - Рэтклифф

Автор: 

ЦРУ (214) война в Украине (3486) Ретклифф Джон (6)


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Топ комментарии
+44
Фантастика, там є один притомний.
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25.03.2025 23:08
+24
Цей чоловік найближчим часом буде звільнений.
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25.03.2025 23:10
+23
Якщо вибір стоїть між страшною смертю від катувань в неволі або в бою з шансом перемоги то вибір очевидний.
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25.03.2025 23:18
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Фантастика, там є один притомний.
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25.03.2025 23:08 Ответить
він шифрувався під дурачка до самого признчення - дається взнаки профдеформація.
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25.03.2025 23:13 Ответить
Здається йому залишилось на посаді недовго....
Наступним його прозрінням буде - що з 1945 року кількість країн з 50 зросло до 200 - тобто міф що хтось може політично знищити цілу країну придумали під час Холодної війни для залякування лохів по обидві сторони.
Навіть касапи жодної країни політично не знищили - лише розплодили цілий зоопар псевдо-республік - для чого не зрозуміло.
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25.03.2025 23:34 Ответить
Та він такий же делулу, як і решта там біля керма зараз
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25.03.2025 23:13 Ответить
І не кажи. Факт!!!
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25.03.2025 23:17 Ответить
Реалист....просто стал ... когда в секретной комнате секретного архива почитал секреты секретов то..поумнел..
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25.03.2025 23:22 Ответить
Або з'їв щось ....
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25.03.2025 23:30 Ответить
Ага, особливо "притомно" про голі руки сказав. Звісно, красиві пафосні слова - це добре, але чи багато навоюєш в ******** війні "голими руками" проти ракет, КАБів і авіації?
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26.03.2025 08:54 Ответить
Ого, не чекав такого від трампонутого!
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25.03.2025 23:09 Ответить
Ви ж і не ціните - шо маленька краіна б"ється з таким монстром - шеи пупсів підтягнули
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25.03.2025 23:09 Ответить
Україна територіально найбільша країна в Європі.
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25.03.2025 23:23 Ответить
Цей чоловік найближчим часом буде звільнений.
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25.03.2025 23:10 Ответить
може до літа протриматись.
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25.03.2025 23:15 Ответить
Зможе і довше протриматись якщо підлаштується під лінію партії.
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25.03.2025 23:21 Ответить
Кстати, наибольшими врагами Трампа в его первый заход стали как-раз его ближайшие менеджеры-соратники. Насмотрелись треша в Белом Доме.
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25.03.2025 23:24 Ответить
у першу каденцію "виживших" залишилось шість штук. В цей раз він вже зробив роботу над помилками, і набрав просто відвертих ідіотів і невігласів, і головним критерієм була стовідсоткова відданість йому особисто. В ей раз ворогів у ближньому оточенні буде значно менше.
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26.03.2025 00:05 Ответить
і ви щє не знаєте як недооцінюють
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25.03.2025 23:12 Ответить
Кретинізм трампа в Штатах теж недооцінюють.
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25.03.2025 23:14 Ответить
вони битимуться голими руками, якщо доведеться Джерело: https://censor.net/ua/n3543246
*********
Лопатами...

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25.03.2025 23:15 Ответить
донесите это Тампону в голову
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25.03.2025 23:15 Ответить
туда можно донести только еду
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25.03.2025 23:17 Ответить
є ще один цікавий хімічний елемент, який можна спробувати донести до цієї частини його тіла - та і треба його не так багато, усього грам дев'ять
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25.03.2025 23:46 Ответить
насправді гроші
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26.03.2025 00:10 Ответить
Зрештою, я переконаний, виходячи зі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони битимуться голими руками, якщо доведеться, якщо їм не буде запропоновано умов, прийнятних для міцного миру", - заявив директор ЦРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3543246

а кто заселит Украину вместо умерших мужиков в лопатами на голо?
ж2? армяне? турки? камбоджийцы? китайцы?
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25.03.2025 23:18 Ответить
давайте казати правду. загинули на фронті десятки тисяч. з'їбнули - мільйони.
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25.03.2025 23:47 Ответить
и что? это все равно трагедия.
За 35 лет независимости МИНУС 25-30 миллионов населения.

такого геноцида давненько не было.
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25.03.2025 23:51 Ответить
який геноцид якщо люди самі валять?
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29.03.2025 23:40 Ответить
Ти прям як Трамп і Зеленський з їх мілʼярдами допомоги і дерев - всіх до однієї кучі і помножити на два. Випадково не Криврорізський юридично-збагачувальній університет закінчував? Та ще й заочно...
Виїхали мільйони жінок з дітьми і старі, як я з жінкою. Бо в Україні не знали як вижити і раніше.
А "зʼїбнули" в першу чергу еліта в батальон Монако і батальон Веночка зі своїми **********.
І може кілька десятків тисяч чоловіків, які не бачили себе в якості окопного мяса для Сирського - Бог їм суддя, а не всяка шваль типу судді Вовка з Печерського суду, борова Стефанюка чи Марʼяни Безумної.
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26.03.2025 08:01 Ответить
тільки в мене з тих кого я знаю 4 мужиків мого віку з сім'ями виїхало і один не став повертатись з-за кордону. А воювати з моїх знайомих пішло аж двоє.
Давай ще тужливіше постогни про Стефанчука з Безуглою яку всі ці дебіли самі і обирали.
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29.03.2025 23:42 Ответить
А який же твій, звиняюсь, вік шмаркачу, якщо твої знайомі ще пішли служити?
Мої друзі, з якими я разом вчився і служив вже повмирали.
А якщо я, в свої 74 роки піду служити до війська то все Міністерство оборони на чолі в Вірховним Говнокамандуючим повинно повіситися від сорому за свою безпорадність, а всю українську ТЦКшню треба як жертовних баранів на моїх похоронах в жертву принести.
А тобі, навіть не знаю, мабуть хоть спробувати трохи розумнішим за кнопочний телефон Нокію стати.
Бо мені вже 75-й рік іде! І ти ***** хочешь щоб я ще воював і Єрмака з його сосками захищав?
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30.03.2025 08:59 Ответить
а кто заселит Украину вместо умерших мужиков в лопатами на голо?

Ось підказка https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw
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04.04.2025 12:17 Ответить
Якщо вибір стоїть між страшною смертю від катувань в неволі або в бою з шансом перемоги то вибір очевидний.
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25.03.2025 23:18 Ответить
Українці, в ОУН/УПА, відстоювали суверенну Україну, від совдепії, одні, проти 15 колоній московії, аж до кінця 1960 років!
Вдумаймося як вони бажали Незалежності України, одні, проти усієї каральної системи совдепії!
Слава Україні! Борімося, поборемо, нам Бог помагає! Великий Кобзар, це знав!
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25.03.2025 23:24 Ответить
А зараз їх онуки на тих же землях ненавидять тцк, штурмують карпати і тису в напрямку за кордон, і у крайньому випадку ховаються під спідницями.
Он бо ти сам напевно з тих хто успішно штурманув Тису.
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26.03.2025 00:11 Ответить
Одразу видно, московіта на службі, з переселенців , десь з нечорноземя московщини, після совдепівського ГОЛОДОМОРУ в Україні !!
Так гадять, проти України, виключно вони!! Не пнися московит, не тужся! Марна справа, йолопе!
Смерть рашистам, разом з ******* кабаєвим!
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26.03.2025 00:37 Ответить
ВИДИШЬ ЛИ, Я В ЗСУ. Я И МОИ РУССКОГОВОРЯЩИЕ ПОБРАТИМЫ ЗАЩИЩАЕМ УКРАИНУ. И ИМЕННО НАС БЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ БЫ ВОИНЫ ОУН И УПА ЕСЛИ БЫ ВСТАЛИ ИЗ МОГИЛ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗСУ ИМ ПОБРАТИМЫ.
В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ МОВНОШАРОВАРНОГО ШТУРМОВИКА ТИСЫ, КОТОРЫЙ ЛИЦЕМЕРНО И НЕЗАСЛУЖЕННО ПРИПЛЕТАЕШЬ СЕБЕ ПАМЯТЬ ЧУЖИХ ПРЕДКОВ.
СНАЧАЛА ВЕРНИСЬ В УКРАИНУ ВСТАНЬ В РЯДЫ ЗСУ, А ПОТОМ БУДЕШЬ ЧТО ТО ПЛЕСТИ ПРО ,,московитів переселенців з нечерноземя".
Твоё счастье что ты уже невстретишь живым никого из тех ОУНовцев или УПАармейцев, иначе ты бы как минимум по ,,дружески" получил бы от них в табло прикладом.
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26.03.2025 01:30 Ответить
В тебе ,мабуть,перерва між боями,"рузґоґаварящій",що ти завітав сюди? То оглянь зброю чи відпочинь. Чи куратор не дає відпочивати,лапоть?
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26.03.2025 14:16 Ответить
а від ткаченка точно получив би по **** прикладом ..патрийот.. недороблений
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26.03.2025 06:36 Ответить
Ткаченко лише клавіатурою зарядити може-і то,з дозволу куратора,бовдуре
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26.03.2025 14:18 Ответить
Їхні онуки почали воювати з московітами ще з 2014 року.
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26.03.2025 06:54 Ответить
ТАК. Але далеко не усі.
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26.03.2025 08:53 Ответить
А ти порівнюй не тільки простих людей тих часів, а й владу.
У тої влади було НКВД і заградотряди, а в цієї - ТЦК і НацМусарня. І в цієї влади "воронки" набагато більші і місткіші. Одна у неї біда - Колими з вічною мерзлотою на Україні немає!
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30.03.2025 09:03 Ответить
Блін, скільки ж їх багато, тих самих з 73%!!! От би всіх до війська і під фортецю Бахмут.
Чому я тебе бачу з тих 73%? Тому що робиш висновки не включаючі мізки - соснувши тільки пальця. Хочеш що повернувся в Україну чоловік, не знаючи його віку і стану здоровʼя. А може він вже навіть не доїде до України без супроводу? А ти його вже в ухилянти записав, як грьобаний тупий ТЦКшник, якому треба тільки щоб у чоловіка було дві руки і дві ноги і бажано пару тисяч зелених у заначці, щоб його можна було доїти замість маминої корови у його рідному селі. Як його кум Грицько доїть на автобані під Буковелем...
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26.03.2025 08:09 Ответить
Міркують всім сенатом як придушити опір і угандошити Україну остаточно,підари... Хто хоч трішечки знайомий з історією сша-той не здивований : сша завжди рятували кацапів-починаючи з викупу Аляски та періодичного голоду і розгрому у 1905 р.-і закінчуючи двома світовими війнами та "ніжками буша". Це-сіамські близнюки.
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25.03.2025 23:28 Ответить
за 11 років дійшло.
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25.03.2025 23:37 Ответить
Проблема в тому ,що між патріотично-пафосними гаслами і реально-практичними діями наших і закордонних політиканів та медіаговорунів - велика прірва .

В кінці- кінців - цей пафосно-патріотичний пісдєж говоріння - без чесних прозорих, реалістичних планів - та їх виконання , простим людям ,які і тягнуть основний тягар війни -набридне - і вони розїдуться по світу ( відсотків тридцять вже поїхало ) .

В цих людей немає заводів ,параходів та гектарів земель - а свою тисячу -другу доларів вони зароблять і там . Червону калину можна заспівати і в Канаді , патріотом бути і в Уругваї .

І вони завжди допоможуть донатом мужнім прокурорам та депутатам на лопати ,які будуть партизанити в поліських лісах знищуючи кацапів голими руками
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25.03.2025 23:38 Ответить
іди нах.**** рашистська! Українець НІКОЛИ свою землю не зрадить,а пацючча нехай біжить!
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26.03.2025 01:10 Ответить
просто чувак зрозумів весь той сором шо несе неадекват трамп...і дав зрозуміти ,команді кегебістів у Білому домі , шоб вони прийшли до тями ...
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25.03.2025 23:48 Ответить
все по леніну - кожен клован, тамада, і фотограф, і ногтіска, і бровіска
можуть керувати країною!
одного не розумію - чому тільки українцям і американцям прийшло в башку перевірити цю їбануту теорію?
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25.03.2025 23:53 Ответить
случяйно підставився - завтра його вже нема.
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25.03.2025 23:54 Ответить
А я думаю це виклик не тільки чесного служаки а й просто порядної людини - Сльози душать коли читаєш це...
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25.03.2025 23:59 Ответить
ми всі віримо в найкращє, але принаймні 4 роки ніякого з Америкі Україні не буде - самозакохана тварюка в нас в хаті
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26.03.2025 00:07 Ответить
так справа ж не тільки в тій тварюці, а й в елітах, бізнесі і суспільстві, шо це безумство підтримують. тому навіть через 4 роки якихось докорінних змін наврядчи буде.
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26.03.2025 00:29 Ответить
Ви про яку країну, вибачаюсь, говорите?
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30.03.2025 09:07 Ответить

В этот день 2022 года группа из 72 «азовцев» с помощью вертолетов была доставлена ​​в Мариуполь.

Они сознательно ушли в окружение, чтобы помочь собратьям на Азовстали. Бойцы понимали, что это был билет в одну сторону.
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25.03.2025 23:57 Ответить
Вічна слава героям им сами котрі "голими руками..".
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26.03.2025 01:15 Ответить
Ось цікаво чому американці не стали домовлятися, а просто влупили по Хиросимі ядерною бомбою?
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26.03.2025 00:10 Ответить
ви ж не зебіл то навіщо під нього косите?
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26.03.2025 10:58 Ответить
ви це знаєте, і ви потвори, талдичите про київ за 3 дні і не хочете навіть допомоглти!!!! с*ки ви.
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26.03.2025 00:11 Ответить
а скільки сук під європейськими прапорцями нам ..поради.. дають ти ***** просто не уявляєш
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26.03.2025 06:40 Ответить
я давно кажу, будь у путіна мізки в голові, кинув би ту Україну і пішов би де інде.
Польща наприклад опиратися не буде. Трамп не допоможе, то ясно. Це по дрібницям можна назбирати, півн. казахстан, чи можна чи ще, що лежить погано
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26.03.2025 00:14 Ответить
так є такі плани у них, після "перетравлення" України та поповнення мобресурсом москва піде далі на Захід..
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26.03.2025 00:21 Ответить
перетравлення недоцільне. Можна сдохнути поки будеш перетравлювати. А ось маленький побідоносний похід на сувалки, нарву чи будь-де, може бути дуже успішним
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26.03.2025 01:02 Ответить
Саме так!
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26.03.2025 01:40 Ответить
Недарма ж у Сенаті отримав 100 підтримку. А в остальном прекрасная маркіза, в Овальному кабінеті тільки один розумний-це Трамп, він двох слів зв'язати не може-слова Алека Болдуїна,ліцедєя Рудого.
От недавно, в шапіто з Білого дому, виникла ідейка як прикрити листям фіги удар по Йємену. Рудий переговорив с х....про удар по ядерці рушників,отримав ніззя, а аятолли обізвали його вуличим *********. Абідєлса. Рішив вдаріть по хусітам. Скликали толковіще на відосиках і вроді помилково запросили ботаніка. і обставили так, що удар присвячений деблокаді протоки, а оскільки Європа отримує 40 процентів вантажів, то вона нехай і платить за операцію. І взагалі, це Байден довів до цього. Твердолобий Венс був не в курсі, спитав а на......я цей цирк, його грязнуля Гексет запевнив, що то Донні дав пріказ. Раз так, то я підтримую. А запросив ботаніка нібито випадково Волц, який і висунув тезу-нехай Європа платить.
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26.03.2025 01:45 Ответить
Було б краще якби цих готових битися голими руками не ловили на вулицях.
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26.03.2025 09:27 Ответить
Чесно? А 3 мільйони власників зброї. І 3 мільйони заброньованих точно про це знають?
Б'ється десята частина. І вони закінчуються.
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26.03.2025 09:51 Ответить
Цей Реткліф ще не "Екс-директор"?
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26.03.2025 09:54 Ответить
Добре що є один при своєму розумі, але навіть він ще не здогадується, куди українці засунуть Трампексу, Путлєру і Зеленському скручені в трубочку їхні угоди, які вони так ретельно приховують.
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26.03.2025 11:32 Ответить
раз на рік і палиця стріляє
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26.03.2025 12:03 Ответить
В мене враження, що цей Реткліфф сказав це нам на докору - типу, чого ви пручаєтесь? Готують підставу, щоб не давати нам більше зброї після закінчення тієї, що виділив Байден.
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26.03.2025 12:17 Ответить
Хоч один притомний є в адміністрації Трампа.
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26.03.2025 13:30 Ответить
 
 