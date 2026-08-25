Директор ЦРУ Реткліфф прибув із візитом до Росії, - CBS

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прилетів 25 серпня до російської столиці Москви для проведення низки зустрічей.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними трекінгового сервісу Flightradar24, вранці 25 серпня в аеропорту "Внуково" приземлився літак Boeing C-17 Globemaster III. Він прибув із Риги, куди ще 23 серпня дістався з американської авіабази Ендрюс.

Як повідомляє CBS, цим бортом до РФ прилетів очільник американської розвідки Джон Реткліфф. Він прибув для проведення зустрічей у Москві.

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Що передувало?

У Кремлі стверджували, що нібито нічого не знають про цю місію і жодних зустрічей із представниками Білого дому на цей тиждень не планували.

Однак одразу після посадки судна на вулицях Москви помітили кортеж із дипломатичними номерами США – заради нього силовики перекривали рух транспорту.

Ймовірно, візит повʼязано із обміном вʼязнями. Раніше саме під час обмінів між РФ та США до Москви прилітали військові американські літаки.

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