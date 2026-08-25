Глава ЦРУ Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО, - WSJ
Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав 25 серпня Москву з неоголошеним візитом, щоб особисто застерегти російське керівництво від нової мобілізації та подальшої ескалації проти Європи та країн НАТО.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Контекст візиту
Видання наголошує, що поїздка відбулася на тлі спроб США припинити війну Росії проти України та конфлікт в Ірані, хоча справжня мета візиту наразі невідома.
Версія розвідки США
Колишня заступниця директора Національної розвідки США з питань інтеграції розвідувальних операцій Бет Саннер висловила припущення, що метою могло бути своєрідне послання для Кремля про обізнаність американської сторони з його планами та застереження від їх реалізації.
За її словами, візит також може стосуватися перемир'я між США та Іраном і залучення до переговорів іншої сторони — зокрема, Реткліфф міг порушити питання підтримки Тегерана з боку Кремля.
WSJ нагадує, що за адміністрації Джо Байдена тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс, який раніше обіймав посаду посла США в Росії, приїжджав до Москви у листопаді 2021 року — тоді він попередив Путіна про неприпустимість вторгнення в Україну, спираючись на розвіддані щодо планів повномасштабного нападу.
Версія Майкла Вайса
Американський журналіст і аналітик Майкл Вайс пов'язав візит Реткліффа з можливим попередженням Росії щодо ескалації проти Європи та НАТО, оскільки "Москва планує перевірити рішучість НАТО". За його оцінкою, поїздка може стосуватися розвідданих, якими Вашингтон поділився з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.
Вайс зауважив, що поїздка відбувається на тлі активізації ймовірних диверсій російського ГРУ та зростання активності російських безпілотників у Європі, зокрема в Німеччині, Болгарії та Румунії. Він також зазначив, що для переговорів щодо обміну полоненими участь директора ЦРУ не є обов'язковою.
На думку Вайса, Реткліфф є одним із найбільш проукраїнських представників адміністрації Дональда Трампа та бере участь у питаннях підтримки України, зокрема щодо далекобійних ударів.
Що передувало?
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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