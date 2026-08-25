Глава ЦРУ Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО, - WSJ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав 25 серпня Москву з неоголошеним візитом, щоб особисто застерегти російське керівництво від нової мобілізації та подальшої ескалації проти Європи та країн НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

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Контекст візиту

Видання наголошує, що поїздка відбулася на тлі спроб США припинити війну Росії проти України та конфлікт в Ірані, хоча справжня мета візиту наразі невідома.

Версія розвідки США

Колишня заступниця директора Національної розвідки США з питань інтеграції розвідувальних операцій Бет Саннер висловила припущення, що метою могло бути своєрідне послання для Кремля про обізнаність американської сторони з його планами та застереження від їх реалізації.

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За її словами, візит також може стосуватися перемир'я між США та Іраном і залучення до переговорів іншої сторони — зокрема, Реткліфф міг порушити питання підтримки Тегерана з боку Кремля.

WSJ нагадує, що за адміністрації Джо Байдена тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс, який раніше обіймав посаду посла США в Росії, приїжджав до Москви у листопаді 2021 року — тоді він попередив Путіна про неприпустимість вторгнення в Україну, спираючись на розвіддані щодо планів повномасштабного нападу.

Версія Майкла Вайса

Американський журналіст і аналітик Майкл Вайс пов'язав візит Реткліффа з можливим попередженням Росії щодо ескалації проти Європи та НАТО, оскільки "Москва планує перевірити рішучість НАТО". За його оцінкою, поїздка може стосуватися розвідданих, якими Вашингтон поділився з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.

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Вайс зауважив, що поїздка відбувається на тлі активізації ймовірних диверсій російського ГРУ та зростання активності російських безпілотників у Європі, зокрема в Німеччині, Болгарії та Румунії. Він також зазначив, що для переговорів щодо обміну полоненими участь директора ЦРУ не є обов'язковою.

На думку Вайса, Реткліфф є одним із найбільш проукраїнських представників адміністрації Дональда Трампа та бере участь у питаннях підтримки України, зокрема щодо далекобійних ударів.

Що передувало?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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