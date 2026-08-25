США просили Україну не бити по Москві через візит директора ЦРУ Реткліффа, - ЗМІ (доповнено)

Сполучені Штати попередили Україну про візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Росії й просили Київ не бити по Москві, поки він перебуває там.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками. Це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит найвищого рівня представника адміністрації Трампа до Росії з січня.

Напередодні поїздки Реткліффа США повідомили Україні, що до Москви вирушає делегація високого рівня, і попросили її призупинити удари до її від'їзду, повідомило джерело Axios, обізнане з ситуацією.

Раніше повідомлялося, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прилетів 25 серпня до російської столиці Москви для проведення низки зустрічей.

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Доповнено. Кореспондент FT підтверджує, що останнього тижня посадовці адміністрації Трампа попросили Київ не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії із застосуванням далекобійних ракет і дронів на час візиту Реткліффа. Цей "режим тиші" має тривати з 24 до 26 серпня.

За інформацією джерел медіа, Україна погодилася виконати це прохання.

Що передувало?

Російські ЗМІ пишуть, що цього вівторка у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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