США просили Україну не бити по Москві через візит директора ЦРУ Реткліффа, - ЗМІ (доповнено)
Сполучені Штати попередили Україну про візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Росії й просили Київ не бити по Москві, поки він перебуває там.
Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками. Це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит найвищого рівня представника адміністрації Трампа до Росії з січня.
- Напередодні поїздки Реткліффа США повідомили Україні, що до Москви вирушає делегація високого рівня, і попросили її призупинити удари до її від'їзду, повідомило джерело Axios, обізнане з ситуацією.
Раніше повідомлялося, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прилетів 25 серпня до російської столиці Москви для проведення низки зустрічей.
Доповнено. Кореспондент FT підтверджує, що останнього тижня посадовці адміністрації Трампа попросили Київ не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії із застосуванням далекобійних ракет і дронів на час візиту Реткліффа. Цей "режим тиші" має тривати з 24 до 26 серпня.
За інформацією джерел медіа, Україна погодилася виконати це прохання.
Що передувало?
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Російські ЗМІ пишуть, що цього вівторка у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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