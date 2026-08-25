Уражено Афіпський НПЗ та установки сепарації газу Астраханського ГПЗ, - Генштаб
У ніч на 25 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, підтверджується пожежа на території підприємства.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Що про уражений об'єкт відомо?
- Афіпський НПЗ - одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.
- Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Удар по Астраханському заводу
Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня 2026 року двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ.
- Астраханський ГПЗ - велике підприємство газопереробної промисловості РФ, що входить до системи "Газпрому". Проєктна потужність становить до 12 млрд м³ газу на рік та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік.
- Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.
У Генштабі наголошують, що продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.
"Робота по ключових об’єктах противника триває", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Афіпський НПЗ атакували дрони: у Краснодарському краї пожежа.
- Згодом стало відомо, що Новошахтинський НПЗ зупинив роботу після нічної атаки дронів.
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