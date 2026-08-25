Новошахтинський НПЗ зупинив роботу після нічної атаки дронів, - губернатор

У ніч проти вівторка, 25 серпня, дрони атакували Ростовську область. Під ударом перебував Новошахтинський НПЗ.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Юрій Слюсар, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної ворожої атаки на Ростовську область зазнав пошкоджень Новошахтинський НПЗ. Підприємство тимчасово призупинило роботу", - зазначив російський чиновник.

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Більше інформації щодо наслідків атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Афіпський НПЗ атакували дрони: у Краснодарському краї пожежа.

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