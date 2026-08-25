РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10870 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
615 3

Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки дронов, - губернатор

Новошахтинский НПЗ приостановил работу

В ночь на вторник, 25 августа, дроны атаковали Ростовскую область. Под ударом оказался Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсар, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", — отметил российский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадало предприятие ВПК "Комбинат "Каменский" в Ростовской области РФ, — Генштаб

Более подробной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Афипский НПЗ подвергся атаке дронов: в Краснодарском крае пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России после атаки украинского дрона остановился седьмой по объемам переработки НПЗ, – Reuters

Автор: 

НПЗ (663) Удары по РФ (1215) Ростовская область РФ (29)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 