Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки дронов, - губернатор

В ночь на вторник, 25 августа, дроны атаковали Ростовскую область. Под ударом оказался Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсар, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", — отметил российский чиновник.

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Более подробной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Афипский НПЗ подвергся атаке дронов: в Краснодарском крае пожар.

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