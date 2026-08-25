Афіпський НПЗ атакували дрони: у Краснодарському краї пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю Росії пролунала серія вибухів. Після цього на території Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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За повідомленнями місцевих жителів, район НПЗ атакували безпілотники. Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа, а очевидці опублікували в мережі кадри із задимленням у районі заводу. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі постраждалих наразі уточнюється.

Чому Афіпський НПЗ важливий

Афіпський НПЗ розташований приблизно за 18 км від Краснодара та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік, а фактична переробка, за наведеними у публікації даними Reuters, сягає 7,2 млн тонн. Це понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Його розташування робить завод важливим логістичним вузлом для постачання пального, зокрема для російських військ на південному напрямку.