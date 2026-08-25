Афіпський НПЗ атакували дрони: у Краснодарському краї пожежа. ВIДЕО
У ніч проти 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю Росії пролунала серія вибухів. Після цього на території Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
За повідомленнями місцевих жителів, район НПЗ атакували безпілотники. Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа, а очевидці опублікували в мережі кадри із задимленням у районі заводу. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі постраждалих наразі уточнюється.
Чому Афіпський НПЗ важливий
Афіпський НПЗ розташований приблизно за 18 км від Краснодара та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік, а фактична переробка, за наведеними у публікації даними Reuters, сягає 7,2 млн тонн. Це понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.
Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас. Його розташування робить завод важливим логістичним вузлом для постачання пального, зокрема для російських військ на південному напрямку.
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