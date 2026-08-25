Пострадали Афипский НПЗ и установки сепарации газа Астраханского ГПЗ, - Генштаб

В ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, подтверждается факт пожара на территории предприятия.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

Что известно о пораженном объекте?

Афипский НПЗ — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Завод производит, в частности, дизельное топливо, бензиновые компоненты и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

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Удар по Астраханскому заводу

Кроме того, подтверждено поражение в ночь на 24 августа 2026 года двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе в Астраханской области РФ.

Астраханский ГПЗ — крупное предприятие газоперерабатывающей промышленности РФ, входящее в систему "Газпрома". Проектная мощность составляет до 12 млрд м³ газа в год и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год.

Предприятие производит товарный природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

В Генштабе отмечают, что продукция Астраханского ГПЗ используется для обеспечения вооруженных сил РФ, а техническая сера применяется в производстве взрывчатых веществ.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Афипский НПЗ подвергся атаке дронов: в Краснодарском крае произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки дронов.

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