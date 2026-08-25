Пострадали Афипский НПЗ и установки сепарации газа Астраханского ГПЗ, - Генштаб
В ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам нефтеперерабатывающего завода "Афипский" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, подтверждается факт пожара на территории предприятия.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
Что известно о пораженном объекте?
- Афипский НПЗ — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
- Завод производит, в частности, дизельное топливо, бензиновые компоненты и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.
Удар по Астраханскому заводу
Кроме того, подтверждено поражение в ночь на 24 августа 2026 года двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе в Астраханской области РФ.
- Астраханский ГПЗ — крупное предприятие газоперерабатывающей промышленности РФ, входящее в систему "Газпрома". Проектная мощность составляет до 12 млрд м³ газа в год и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год.
- Предприятие производит товарный природный газ, стабильный газовый конденсат, бензины, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.
В Генштабе отмечают, что продукция Астраханского ГПЗ используется для обеспечения вооруженных сил РФ, а техническая сера применяется в производстве взрывчатых веществ.
"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Афипский НПЗ подвергся атаке дронов: в Краснодарском крае произошел пожар.
- Впоследствии стало известно, что Новошахтинский НПЗ остановил работу после ночной атаки дронов.
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