США просили Украину не наносить удары по Москве из-за визита директора ЦРУ Ретклиффа, - СМИ (дополнено)

Соединенные Штаты предупредили Украину о визите главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию и попросили Киев не наносить удары по Москве, пока он находится там.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф во вторник прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками. Это первая поездка Ретклиффа в Москву с момента его вступления в должность и визит представителя администрации Трампа самого высокого уровня в Россию с января.

Накануне поездки Ретклиффа США сообщили Украине, что в Москву отправляется делегация высокого уровня, и попросили ее приостановить удары до ее отъезда, сообщил источник Axios, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф прилетел 25 августа в российскую столицу Москву для проведения ряда встреч.

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Корреспондент FT подтверждает, что на последней неделе чиновники администрации Трампа попросили Киев не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России с применением дальнобойных ракет и дронов на время визита Ретклиффа. Этот "режим тишины" должен продолжаться с 24 по 26 августа.

По информации источников медиа, Украина согласилась выполнить эту просьбу.

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Что этому предшествовало?

Российские СМИ пишут, что в этот вторник у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен человек, но несколько дней назад его перенесли.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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