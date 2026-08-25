Мельник попередив росіян про нову мобілізацію: Виїжджайте, поки ще не пізно

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що після 20 вересня в Росії може розпочатися нова масштабна хвиля мобілізації. Він закликав росіян залишити країну, поки така можливість ще зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це український дипломат заявив на засіданні Радбезу ООН у понеділок, присвяченому Дню Незалежності України.

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"Путін не просто розв’язав війну проти України. Він випустив чотирьох вершників Апокаліпсиса, як у Книзі Одкровення: Завоювання, Війна, Голод і Смерть", – зазначив дипломат.

І як наголосив Мельник усі вони "нікому не підкоряються і повертають назад… до Москви".

"Вони поглинуть не лише того, хто їх випустив, а й саму систему, яку він побудував… Вони можуть поставити останню печать на долі самої Росії", – заявив постпред України при ООН.

Можлива мобілізація до 500 тисяч осіб

Звертаючись до росіян, зокрема чоловіків, їхніх матерів та дружин, Мельник попередив про можливий новий призов.

За його словами, після чергових "фейкових виборів" 20 вересня російський лідер Володимир Путін може розпочати масову примусову мобілізацію.

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Дипломат припустив, що йдеться про призов до 500 тисяч людей, яких можуть відправити на війну проти України "в один кінець".

Мельник закликав росіян якнайшвидше виїжджати з країни, поки це ще можливо. При цьому він іронічно зауважив, що з пальним для такого виїзду можуть виникнути проблеми.

Небензя заперечує підготовку мобілізації

Кілька днів тому постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що мобілізація в Росії нібито не планується.

Мельник поставився до цих запевнень скептично. Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення російські представники також заперечували наміри Володимира Путіна розпочати велику війну проти України.

Водночас заяви Мельника про можливу мобілізацію після 20 вересня наразі є його попередженням, а не підтвердженням того, що відповідне рішення вже ухвалене російською владою.

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