Росіяни масово шукають способи виїхати з РФ через страх мобілізації: кількість запитів - найбільша з 2022 року

На тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації росіяни дедалі активніше шукають способи залишити країну. У липні кількість пошукових запитів про переїзд досягла максимуму з часів мобілізації восени 2022 року, а інтерес до самої мобілізації за місяць зріс майже втричі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на дані, які проаналізував проєкт "Можем объяснить".

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Понад 3,4 млн запитів про мобілізацію за місяць

У липні росіяни ввели в "Яндексі" запит "переїзд" 809,9 тис. разів проти 705,7 тис. у червні. Це найвищий показник із часів першої хвилі мобілізації в РФ.

Кількість запитів зі словом "виїхати" зросла приблизно до 1,3 млн за місяць.

Ще різкіше підскочив інтерес до можливої мобілізації. У липні запит "мобілізація" росіяни робили понад 3,4 млн разів проти майже 1,3 млн у червні – зростання становило 166%. Це максимум із січня 2023 року.

Одночасно росіяни почали активніше шукати можливості термінового виїзду без оформлення віз. Кількість запитів "без візи" зросла за місяць на 27% – до 171,6 тис., а "виїхати без візи" – одразу на 80%, до 2253 запитів. Останній показник став рекордним щонайменше з початку 2023 року.

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Хочуть виїхати до осені

Зростає й інтерес до квитків у Грузію. У липні відповідний запит вводили близько 22 тис. разів – більш ніж удвічі частіше, ніж на початку року.

Напередодні російська Федеральна митна служба повідомила про рекордний пасажиропотік через пункт пропуску "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. Лише 18 серпня через нього у напрямку Грузії виїхали понад 20 тис. людей.

Збільшення кількості охочих залишити Росію фіксують і сервіси з релокації. У проєкті "Релокац" заявляли, що кількість звернень щодо еміграції зросла майже вдвічі.

За їхніми даними, частина росіян прагне виїхати терміново – до вересня-жовтня – через побоювання нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми РФ.

Можливість нового призову раніше не виключали й західні чиновники на тлі високих втрат російської армії у війні проти України та уповільнення набору контрактників.

Серед найпопулярніших напрямків для переїзду росіян залишаються Сербія, Вірменія та Грузія. У "Релокац" зазначають, що крім страху мобілізації, охочі виїхати дедалі частіше пояснюють своє рішення втомою від життя в Росії, яка вже п'ятий рік веде війну проти України.

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