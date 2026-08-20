Росіяни масово шукають способи виїхати з РФ через страх мобілізації: кількість запитів - найбільша з 2022 року
На тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації росіяни дедалі активніше шукають способи залишити країну. У липні кількість пошукових запитів про переїзд досягла максимуму з часів мобілізації восени 2022 року, а інтерес до самої мобілізації за місяць зріс майже втричі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на дані, які проаналізував проєкт "Можем объяснить".
Понад 3,4 млн запитів про мобілізацію за місяць
У липні росіяни ввели в "Яндексі" запит "переїзд" 809,9 тис. разів проти 705,7 тис. у червні. Це найвищий показник із часів першої хвилі мобілізації в РФ.
Кількість запитів зі словом "виїхати" зросла приблизно до 1,3 млн за місяць.
Ще різкіше підскочив інтерес до можливої мобілізації. У липні запит "мобілізація" росіяни робили понад 3,4 млн разів проти майже 1,3 млн у червні – зростання становило 166%. Це максимум із січня 2023 року.
Одночасно росіяни почали активніше шукати можливості термінового виїзду без оформлення віз. Кількість запитів "без візи" зросла за місяць на 27% – до 171,6 тис., а "виїхати без візи" – одразу на 80%, до 2253 запитів. Останній показник став рекордним щонайменше з початку 2023 року.
Хочуть виїхати до осені
Зростає й інтерес до квитків у Грузію. У липні відповідний запит вводили близько 22 тис. разів – більш ніж удвічі частіше, ніж на початку року.
Напередодні російська Федеральна митна служба повідомила про рекордний пасажиропотік через пункт пропуску "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. Лише 18 серпня через нього у напрямку Грузії виїхали понад 20 тис. людей.
Збільшення кількості охочих залишити Росію фіксують і сервіси з релокації. У проєкті "Релокац" заявляли, що кількість звернень щодо еміграції зросла майже вдвічі.
За їхніми даними, частина росіян прагне виїхати терміново – до вересня-жовтня – через побоювання нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми РФ.
Можливість нового призову раніше не виключали й західні чиновники на тлі високих втрат російської армії у війні проти України та уповільнення набору контрактників.
Серед найпопулярніших напрямків для переїзду росіян залишаються Сербія, Вірменія та Грузія. У "Релокац" зазначають, що крім страху мобілізації, охочі виїхати дедалі частіше пояснюють своє рішення втомою від життя в Росії, яка вже п'ятий рік веде війну проти України.
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