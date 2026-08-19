Росіяни масово виїжджають до Грузії, не бажаючи йти на війну проти України: на кордоні рекордні черги через чутки про мобілізацію

Десятки тисяч росіян прямують до Грузії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до Держдуми РФ. Потік охочих залишити країну різко зріс – росіяни побоюються призову та відправлення на війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Федеральну митну службу РФ та очевидців.

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Через кордон за добу виїжджають понад 20 тисяч людей

Російська митниця повідомила про "рекордний пасажиропотік" через пункт пропуску Верхній Ларс – єдиний сухопутний перехід на російсько-грузинському кордоні.

15 та 16 серпня ним у напрямку Грузії щодня виїжджали понад 19 тисяч людей, а 18 серпня – вже більш як 20 тисяч.

У ФМС РФ визнали, що нинішні показники "значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років".

Очевидці розповідають про великий автомобільний затор із російського боку. За їхніми словами, на окремих ділянках машини просуваються приблизно на 50 метрів за годину.

Подібна ситуація у Верхньому Ларсі вже виникала у вересні 2022 року, коли після оголошення Путіним мобілізації десятки тисяч росіян намагалися залишити країну. Тоді багатокілометрові черги на кордоні трималися по кілька днів.

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У Єревані різко зріс попит на житло

Ознаки підготовки росіян до можливого виїзду фіксують і у Вірменії. Раніше "Верстка" повідомляла про різке зростання попиту серед громадян РФ на оренду квартир у Єревані.

Один із місцевих рієлторів порівнював ситуацію з 2022 роком. За даними видання, оренда подорожчала приблизно на 30%, а через нестачу доступного житла росіяни почали шукати незнайомих людей для спільного винаймання квартир.

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Чутки про мобілізацію посилилися перед виборами

Нова хвиля виїзду відбувається на тлі повідомлень про можливі рішення Кремля після виборів до Держдуми у вересні.

За інформацією джерел "Верстки", російська влада може розглядати запровадження воєнного стану та проведення нової мобілізації.

Про можливу підготовку Кремля до мобілізаційних заходів раніше також писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Європейські посадовці у розмові з The Washington Post не виключали, що Москва може піти на такий крок, якщо високі втрати російської армії у війні проти України збережуться.

Офіційно російська влада нову хвилю мобілізації наразі не оголошувала.

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