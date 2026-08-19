Россияне массово уезжают в Грузию, не желая идти на войну против Украины: на границе рекордные очереди из-за слухов о мобилизации

Десятки тысяч россиян направляются в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму РФ. Поток желающих покинуть страну резко возрос - россияне опасаются призыва и отправки на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ и очевидцев.

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Через границу за сутки выезжают более 20 тысяч человек

Российская таможня сообщила о "рекордном пассажиропотоке" через пункт пропуска Верхний Ларс – единственный сухопутный переход на российско-грузинской границе.

15 и 16 августа через него в направлении Грузии ежедневно выезжали более 19 тысяч человек, а 18 августа - уже более 20 тысяч.

В ФМС РФ признали, что нынешние показатели "значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет".

Очевидцы рассказывают о большой автомобильной пробке с российской стороны. По их словам, на отдельных участках машины продвигаются примерно на 50 метров в час.

Подобная ситуация в Верхнем Ларсе уже возникала в сентябре 2022 года, когда после объявления Путиным мобилизации десятки тысяч россиян пытались покинуть страну. Тогда многокилометровые очереди на границе держались по несколько дней.

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В Ереване резко вырос спрос на жилье

Признаки подготовки россиян к возможному выезду фиксируются и в Армении. Ранее "Верстка" сообщала о резком росте спроса среди граждан РФ на аренду квартир в Ереване.

Один из местных риелторов сравнивал ситуацию с 2022 годом. По данным издания, аренда подорожала примерно на 30%, а из-за нехватки доступного жилья россияне начали искать незнакомых людей для совместной аренды квартир.

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Слухи о мобилизации усилились перед выборами

Новая волна отъезда происходит на фоне сообщений о возможных решениях Кремля после выборов в Госдуму в сентябре.

По информации источников "Верстки", российские власти могут рассматривать введение военного положения и проведение новой мобилизации.

О возможной подготовке Кремля к мобилизационным мерам ранее также писали аналитики Института изучения войны (ISW). Европейские чиновники в беседе с The Washington Post не исключали, что Москва может пойти на такой шаг, если высокие потери российской армии в войне против Украины сохранятся.

Официально российские власти о новой волне мобилизации пока не объявляли.

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