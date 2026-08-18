В РФ мужчин призывного возраста негласно задерживают при выезде за границу, - "Атеш"

В России мужчин призывного возраста при попытке выехать за границу якобы направляют на длительные дополнительные проверки, из-за чего часть пассажиров не успевает на свои рейсы. При этом официальных запретов на выезд у них может и не быть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило партизанское движение "Атеш" со ссылкой на своих агентов среди сотрудников пограничных служб и аэропортов РФ.

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Мужчин якобы намеренно задерживают на проверках

По информации движения, негласная фильтрация происходит, в частности, в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"Мужчин мобилизационного возраста отправляют на дополнительные проверки, из-за чего они просто не успевают на свои рейсы - даже если с документами все в порядке и никаких официальных запретов нет", - утверждают в "Атеш".

По данным партизан, сотрудники могут затягивать проверку под стандартными предлогами – подробно расспрашивать о цели поездки, осматривать личные вещи или долго проверять билеты и документы.

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Пограничникам дали негласные инструкции

В движении утверждают, что речь идет не о тотальном запрете на выезд для мужчин, а о выборочных ограничениях.

"Пограничникам приказано не разворачивать всех подряд, а снимать с рейсов лишь определенный процент выезжающих: власти боятся спровоцировать волну паники и стремятся избежать какой-либо огласки", - говорится в сообщении.

Официально российские власти заявляют, что новой мобилизации пока не планируют.

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