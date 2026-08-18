У РФ чоловіків призовного віку негласно затримують під час виїзду за кордон, - "Атеш"

У Росії чоловіків призовного віку під час спроби виїхати за кордон нібито відправляють на тривалі додаткові перевірки, через що частина пасажирів не встигає на свої рейси. При цьому офіційних заборон на виїзд вони можуть не мати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив партизанський рух "Атеш" із посиланням на своїх агентів серед співробітників прикордонних служб та аеропортів РФ.

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Чоловіків нібито навмисно затримують на перевірках

За інформацією руху, негласна фільтрація відбувається, зокрема, в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга.

"Чоловіків мобілізаційного віку відправляють на додаткові перевірки, через що вони просто не встигають на свої рейси – навіть якщо з документами все в порядку і ніяких офіційних заборон немає", – стверджують в "Атеш".

За даними партизанів, працівники можуть затягувати перевірку під стандартними приводами – детально розпитувати про мету поїздки, оглядати особисті речі або тривалий час перевіряти квитки та документи.

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Прикордонникам дали негласні інструкції

У русі стверджують, що йдеться не про тотальну заборону виїзду для чоловіків, а про вибіркові обмеження.

"Прикордонникам наказано не розвертати всіх підряд, а знімати з рейсів лише певний відсоток виїжджаючих: влада боїться спровокувати хвилю паніки і прагне уникнути будь-якого розголосу", – йдеться у повідомленні.

Офіційно російська влада заявляє, що нової мобілізації наразі не планує.

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