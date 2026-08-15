Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, роблячи ставку на контрактників, - The Guardian

Попри зростання втрат на фронті та брак особового складу, Кремль поки не планує оголошувати нову хвилю мобілізації. Водночас російська влада налаштована змусити якомога більшу кількість чоловіків підписати контракти.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Ставка на контрактників замість мобілізації

Видання зазначає, що востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Відтоді Москва намагається уникати нового непопулярного призову, покладаючись на добре оплачувані контракти. За цей час до окупаційної армії набрали приблизно 1,3 млн контрактників, переважно з бідніших регіонів, яким пропонують величезні підйомні та зарплати на кілька років уперед, а родинам загиблих - значні виплати.

The Guardian зауважує, що через значні втрати Росія змушена й надалі активно набирати нових солдатів.

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Поповнення втрат, а не розширення армії

Згідно з оцінками західних аналітиків, щомісяця РФ втрачає понад 30 тисяч убитими і пораненими - цифра, що відображає виснажливу тактику "м’ясорубки", за якої війська неодноразово відправляють на передову невеликими штурмовими групами, незважаючи на значні втрати.

За підрахунками Яніса Клуге, експерта з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин та безпеки, Кремль зараз призиває приблизно тисячу солдатів на день, що означає, що більшість новобранців використовується для поповнення виснажених підрозділів, а не для розширення наступального потенціалу Росії.

Джерела, обізнані з обговореннями в Москві та високопоставлений західний посадовець кажуть, що наразі немає ознак того, що Путін ухвалив рішення про новий масштабний призов.

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Маніпуляції страхом мобілізації

Водночас серед росіян побоювання щодо можливої нової мобілізації все частіше стають темою повсякденних розмов. Дехто припускає, що новий набір може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми.

"Зараз можна лише здогадуватися, чи відбудеться мобілізація насправді. Паніка навколо мобілізації використовується чиновниками для того, щоб змусити чоловіків підписувати контракти. Суть полягає в тому, що мобілізація все одно відбудеться, тож можна просто підписати контракт зараз і отримати виплату, перш ніж тебе змусять воювати", - вважає Іван Чувіляєв, речник організації "Get Lost", яка допомагає російським солдатам дезертирувати.

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