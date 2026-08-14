У Міноборони РФ побоюються масових втрат і дезертирства у разі нової мобілізації, - FT

У російському Міноборони побоюються, що нова хвиля мобілізації для продовження війни проти України може призвести до значних втрат серед мобілізованих, зростання дезертирства та негативних наслідків для внутрішньої ситуації в РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це розповіло джерело, близьке до Міністерства оборони РФ.

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У Міноборони РФ бачать політичні ризики нової мобілізації

За словами співрозмовника видання, додатковий приплив людей до російської армії може посилити її чисельність, однак водночас створить серйозні проблеми для Кремля.

"Політичний ефект від великих втрат серед мобілізованих чоловіків разом зі значним дезертирством може бути дуже негативним", – заявило джерело FT.

За підрахунками експерта Німецького інституту міжнародних справ і безпеки Яніса Клюге на основі даних російського федерального бюджету, з приблизно 300 тис. мобілізованих восени 2022 року на початку 2026-го у війську залишалося близько 168 тис.

За його оцінкою, протягом першого року після мобілізації російська армія втратила близько 50 тис. мобілізованих, а у 2025 році – ще приблизно 80 тис. До середини 2026 року чисельність військових, призваних під час першої хвилі, могла скоротитися до трохи більш як 100 тис.

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Росія намагається компенсувати втрати контрактниками

FT із посиланням на західного посадовця, ознайомленого з розвідданими, пише, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія могла втратити загиблими майже 500 тис. військових.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), разом із пораненими сукупні втрати російських військ можуть становити близько 1,4 млн осіб.

Наразі РФ намагається поповнювати армію за рахунок контрактників і добровольців. За оцінкою Клюге, до війська таким чином залучають близько тисячі людей щодня. Водночас у першій половині 2026 року темпи набору скоротилися приблизно на 10%.

Директор російської правозахисної групи "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко вважає, що Кремль може вдатися до мобілізації, якщо контрактний набір перестане забезпечувати необхідне поповнення армії.

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Нову мобілізацію в РФ допускають уже восени

За даними The Wall Street Journal, американські посадовці допускають, що російська влада може оголосити нову хвилю мобілізації восени через проблеми з поповненням військ та нездатність РФ досягти поставлених цілей на Донбасі.

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов також вважає, що Путін може вдатися до мобілізації, якщо не відмовиться від планів повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

За підрахунками DeepState, у травні–липні російські війська окупували 124 кв. км української території, а темпи їхнього просування сповільнилися до мінімальних від початку повномасштабного вторгнення.

За оцінками американських посадовців, у разі нової мобілізації Кремлю доведеться призивати людей із мінімальною військовою підготовкою або тих, хто взагалі не бажає воювати.

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