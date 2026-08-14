В Минобороны РФ опасаются массовых потерь и дезертирства в случае новой мобилизации, - FT

В российском Минобороны опасаются, что новая волна мобилизации для продолжения войны против Украины может привести к значительным потерям среди мобилизованных, росту дезертирства и негативным последствиям для внутренней ситуации в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом сообщил источник, близкий к Министерству обороны РФ.

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В Минобороны РФ видят политические риски новой мобилизации

По словам собеседника издания, дополнительный приток людей в российскую армию может усилить ее численность, однако в то же время создаст серьезные проблемы для Кремля.

"Политический эффект от больших потерь среди мобилизованных мужчин в сочетании со значительным дезертирством может быть очень негативным", - заявил источник FT.

По подсчетам эксперта Немецкого института международных дел и безопасности Яниса Клюге на основе данных российского федерального бюджета, из примерно 300 тыс. мобилизованных осенью 2022 года в начале 2026-го в армии оставалось около 168 тыс.

По его оценке, в течение первого года после мобилизации российская армия потеряла около 50 тыс. мобилизованных, а в 2025 году - еще примерно 80 тыс. К середине 2026 года численность военных, призванных во время первой волны, могла сократиться до чуть более 100 тыс.

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Россия пытается компенсировать потери контрактниками

FT со ссылкой на западного чиновника, ознакомленного с разведданными, пишет, что с начала полномасштабного вторжения российская армия могла потерять почти 500 тыс. военнослужащих погибшими.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вместе с ранеными совокупные потери российских войск могут составить около 1,4 млн человек.

В настоящее время РФ пытается пополнять армию за счет контрактников и добровольцев. По оценке Клюге, в армию таким образом привлекают около тысячи человек ежедневно. В то же время в первой половине 2026 года темпы набора сократились примерно на 10%.

Директор российской правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко считает, что Кремль может прибегнуть к мобилизации, если контрактный набор перестанет обеспечивать необходимое пополнение армии.

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Новую мобилизацию в РФ допускают уже осенью

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники допускают, что российские власти могут объявить новую волну мобилизации осенью из-за проблем с пополнением войск и неспособности РФ достичь поставленных целей на Донбассе.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов также считает, что Путин может прибегнуть к мобилизации, если не откажется от планов полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

По подсчетам DeepState, в мае–июле российские войска оккупировали 124 кв. км украинской территории, а темпы их продвижения замедлились до минимальных с начала полномасштабного вторжения.

По оценкам американских чиновников, в случае новой мобилизации Кремлю придется призывать людей с минимальной военной подготовкой или тех, кто вообще не желает воевать.

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