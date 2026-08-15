Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, делая ставку на контрактников, - The Guardian

Несмотря на рост потерь на фронте и нехватку личного состава, Кремль пока не планирует объявлять новую волну мобилизации. В то же время российские власти намерены заставить как можно больше мужчин подписать контракты.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ставка на контрактников вместо мобилизации

Издание отмечает, что в последний раз Путин объявлял мобилизацию в сентябре 2022 года, когда серия поражений на фронте вынудила Кремль срочно мобилизовать 300 тысяч резервистов.

С тех пор Москва пытается избегать нового непопулярного призыва, полагаясь на хорошо оплачиваемые контракты. За это время в оккупационную армию набрали примерно 1,3 млн контрактников, преимущественно из бедных регионов, которым предлагают огромные подъемные и зарплаты на несколько лет вперед, а семьям погибших — значительные выплаты.

The Guardian отмечает, что из-за значительных потерь Россия вынуждена и в дальнейшем активно набирать новых солдат.

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Восполнение потерь, а не расширение армии

По оценкам западных аналитиков, ежемесячно РФ теряет более 30 тысяч убитых и раненых — цифра, отражающая изнурительную тактику "мясорубки", при которой войска неоднократно отправляют на передовую небольшими штурмовыми группами, несмотря на значительные потери.

По подсчетам Яниса Клуге, эксперта по вопросам России в Немецком институте международных отношений и безопасности, Кремль сейчас призывает примерно тысячу солдат в день, что означает, что большинство новобранцев используется для пополнения истощенных подразделений, а не для расширения наступательного потенциала России.

Источники, знакомые с обсуждениями в Москве, и высокопоставленный западный чиновник говорят, что пока нет признаков того, что Путин принял решение о новом масштабном призыве.

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Манипуляции страхом мобилизации

В то же время среди россиян опасения по поводу возможной новой мобилизации все чаще становятся темой повседневных разговоров. Некоторые предполагают, что новый набор может начаться уже после сентябрьских выборов в Госдуму.

"Сейчас можно только догадываться, состоится ли мобилизация на самом деле. Паника вокруг мобилизации используется чиновниками для того, чтобы заставить мужчин подписывать контракты. Суть в том, что мобилизация все равно состоится, поэтому можно просто подписать контракт сейчас и получить выплату, прежде чем тебя заставят воевать", — считает Иван Чувиляев, представитель организации "Get Lost", которая помогает российским солдатам дезертировать.

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