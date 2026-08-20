Россияне массово ищут способы выехать из РФ из-за страха мобилизации: количество запросов — самое большое с 2022 года

На фоне слухов о возможной новой волне мобилизации россияне все активнее ищут способы покинуть страну. В июле количество поисковых запросов о переезде достигло максимума со времен мобилизации осенью 2022 года, а интерес к самой мобилизации за месяц вырос почти втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные, проанализированные проектом "Можем объяснить".

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Более 3,4 млн запросов о мобилизации за месяц

В июле россияне ввели в "Яндексе" запрос "переезд" 809,9 тыс. раз против 705,7 тыс. в июне. Это самый высокий показатель со времен первой волны мобилизации в РФ.

Количество запросов со словом "уехать" выросло примерно до 1,3 млн за месяц.

Еще резче вырос интерес к возможной мобилизации. В июле россияне вводили запрос "мобилизация" более 3,4 млн раз против почти 1,3 млн в июне — рост составил 166%. Это максимум с января 2023 года.

Одновременно россияне начали активнее искать возможности срочного выезда без оформления виз. Количество запросов "без визы" выросло за месяц на 27% — до 171,6 тыс., а "выехать без визы" — сразу на 80%, до 2253 запросов. Последний показатель стал рекордным как минимум с начала 2023 года.

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Хотят уехать до осени

Растет и интерес к билетам в Грузию. В июле соответствующий запрос вводили около 22 тыс. раз – более чем в два раза чаще, чем в начале года.

Накануне Федеральная таможенная служба России сообщила о рекордном пассажиропотоке через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Только 18 августа через него в направлении Грузии выехали более 20 тыс. человек.

Увеличение числа желающих покинуть Россию фиксируют и сервисы по релокации. В проекте "Релокац" заявляли, что количество обращений по поводу эмиграции выросло почти вдвое.

По их данным, часть россиян стремится выехать срочно — до сентября-октября — из-за опасений новой волны мобилизации после выборов в Госдуму РФ.

Возможность нового призыва ранее не исключали и западные чиновники на фоне высоких потерь российской армии в войне против Украины и замедления набора контрактников.

Среди самых популярных направлений для переезда россиян остаются Сербия, Армения и Грузия. В "Релокац" отмечают, что помимо страха перед мобилизацией, желающие уехать все чаще объясняют свое решение усталостью от жизни в России, которая уже пятый год ведет войну против Украины.

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