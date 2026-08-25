Мельник предупредил россиян о новой мобилизации: Уезжайте, пока еще не поздно

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что после 20 сентября в России может начаться новая масштабная волна мобилизации. Он призвал россиян покинуть страну, пока такая возможность еще сохраняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом украинский дипломат заявил на заседании Совбеза ООН в понедельник, посвященном Дню Независимости Украины.

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"Путин не просто развязал войну против Украины. Он выпустил четырех всадников Апокалипсиса, как в Книге Откровения: Завоевание, Война, Голод и Смерть", — отметил дипломат.

И, как подчеркнул Мельник, все они "никому не подчиняются и возвращаются обратно… в Москву".

"Они поглотят не только того, кто их выпустил, но и саму систему, которую он построил… Они могут поставить последнюю печать на судьбе самой России", — заявил постоянный представитель Украины при ООН.

Возможна мобилизация до 500 тысяч человек

Обращаясь к россиянам, в частности к мужчинам, их матерям и женам, Мельник предупредил о возможном новом призыве.

По его словам, после очередных "фейковых выборов" 20 сентября российский лидер Владимир Путин может начать массовую принудительную мобилизацию.

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Дипломат предположил, что речь идет о призыве до 500 тысяч человек, которых могут отправить на войну против Украины "в один конец".

Мельник призвал россиян как можно скорее уезжать из страны, пока это еще возможно. При этом он иронично заметил, что с топливом для такого выезда могут возникнуть проблемы.

Небензя отрицает подготовку к мобилизации

Несколько дней назад постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мобилизация в России якобы не планируется.

Мельник отнесся к этим заверениям скептически. Он напомнил, что накануне полномасштабного вторжения российские представители также отрицали намерения Владимира Путина начать крупную войну против Украины.

В то же время заявления Мельника о возможной мобилизации после 20 сентября пока являются лишь его предупреждением, а не подтверждением того, что соответствующее решение уже принято российскими властями.

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