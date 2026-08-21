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РФ не планирует объявлять мобилизацию, но посмотрим, что произойдет после выборов, - Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что Кремль не планирует объявлять мобилизацию после выборов осенью.
Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Не беспокойтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что сейчас нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - сказал он.
В то же время Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов - и кто прав, а кто ошибается".
Что этому предшествовало?
- Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью, сразу после проведения "выборов" в Госдуму РФ.
- По данным СВР, Кремль готовит скрытую мобилизацию из-за падения набора контрактников.
- В то же время на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации россияне всё активнее ищут способы покинуть страну.
- Известно, что десятки тысяч россиян направляются в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму РФ
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