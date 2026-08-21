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Новости Мобилизация в РФ
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РФ не планирует объявлять мобилизацию, но посмотрим, что произойдет после выборов, - Небензя

Мобилизация в России: Небензя говорит, что нужно дождаться выборов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что Кремль не планирует объявлять мобилизацию после выборов осенью.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Не беспокойтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что сейчас нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - сказал он.

В то же время Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов - и кто прав, а кто ошибается".

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Что этому предшествовало?

  • Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью, сразу после проведения "выборов" в Госдуму РФ.
  • По данным СВР, Кремль готовит скрытую мобилизацию из-за падения набора контрактников.
  • В то же время на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации россияне всё активнее ищут способы покинуть страну.
  • Известно, что десятки тысяч россиян направляются в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму РФ

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Автор: 

россия (89265) мобилизация (3263) Небензя Василий (65)
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Топ комментарии
+8
Вона в кацапів оголошена з 22 року
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21.08.2026 09:19 Ответить
+6
Ага. І на Україну нападати не збиралися. Коли кацап відкриває рот-він бреше.
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21.08.2026 09:23 Ответить
+6
Значить точно оголосять бо брешуть в усьому і завжди.
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21.08.2026 09:25 Ответить

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