РФ не планирует объявлять мобилизацию, но посмотрим, что произойдет после выборов, - Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что Кремль не планирует объявлять мобилизацию после выборов осенью.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Не беспокойтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что сейчас нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - сказал он.

В то же время Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов - и кто прав, а кто ошибается".

Читайте: Путин готовит условия для расширения мобилизации и хочет привлечь еще 30 тысяч солдат из КНДР, - Зеленский

Что этому предшествовало?

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью, сразу после проведения "выборов" в Госдуму РФ.

По данным СВР, Кремль готовит скрытую мобилизацию из-за падения набора контрактников.

В то же время на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации россияне всё активнее ищут способы покинуть страну.

Известно, что десятки тысяч россиян направляются в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму РФ

Читайте также: РФ не сможет быстро набрать 500 тысяч солдат, но продолжит усиливать войну с помощью технологий, – Бутусов