РФ не планує оголошувати мобілізацію, але подивимося, що станеться після виборів, - Небензя

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя переконує, що Кремль не планує оголошувати мобілізацію після виборів восени.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", - сказав він.

Водночас Небензя додав: "Але подивимося, що станеться після виборів - і хто має рацію, а хто помиляється".

Читайте: Путін готує умови для розширення мобілізації та хоче залучити ще 30 тисяч солдатів із КНДР, - Зеленський

Що передувало?

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готує нову хвилю мобілізації восени, одразу після проведення "виборів" до Держдуми РФ.

За даними СЗР, Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників.

Водночас на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації росіяни дедалі активніше шукають способи залишити країну.

Відомо, що десятки тисяч росіян прямують до Грузії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до Держдуми РФ

Також читайте: РФ не зможе швидко набрати 500 тисяч солдатів, але продовжить посилювати війну технологіями, – Бутусов