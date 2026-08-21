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РФ не планує оголошувати мобілізацію, але подивимося, що станеться після виборів, - Небензя
Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя переконує, що Кремль не планує оголошувати мобілізацію після виборів восени.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", - сказав він.
Водночас Небензя додав: "Але подивимося, що станеться після виборів - і хто має рацію, а хто помиляється".
Що передувало?
- Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія готує нову хвилю мобілізації восени, одразу після проведення "виборів" до Держдуми РФ.
- За даними СЗР, Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників.
- Водночас на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації росіяни дедалі активніше шукають способи залишити країну.
- Відомо, що десятки тисяч росіян прямують до Грузії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після вересневих виборів до Держдуми РФ
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+9 Artcore
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+7 Viktor LP
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