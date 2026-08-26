Науседа о визите главы ЦРУ в Москву: мы узнали об этом накануне, о результатах станет известно на следующей неделе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что знал о визите главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа еще накануне.

Об этом Науседа сказал в среду в Вильнюсе на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что сказал Науседа

Так, президента Литвы спросили, было ли ему известно об этом визите еще накануне, а также известно ли ему о содержании этих бесед и почему Ретклифф летел из Риги.

"Я отвечу кратко. Что касается встречи - да, мы знали. Я не хочу обсуждать содержание встречи, потому что, прежде всего, это встреча между этими двумя странами (США и РФ. - Ред.), и это предмет их обсуждения. Наши партнеры сообщили нам, что информацию об этой встрече, ее целях и содержании нам сообщат без задержки, практически на следующей неделе", - отметил Науседа.

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Он также предположил, что эта встреча посвящена снижению геополитической напряженности, и высказался по этому поводу положительно.

Что этому предшествовало?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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