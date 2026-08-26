Трамп про візит директора ЦРУ Реткліффа до РФ: США хочуть миру в Україні, можливо, "щось вийде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії може принести "певні результати", оскільки Вашингтон докладає всіх зусиль для завершення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю радіоведучому Гленну Беку, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп спростував спекуляції

Ведучий попросив Трампа прояснити ситуацію на тлі чуток, які він назвав "просто божевільними" — зокрема, що російський диктатор Путін нібито планує перевірити рішучість НАТО, можливий удар по Британії, або що директор ЦРУ приїхав з попередженням щодо санкцій проти Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільш позитивно українці ставляться до Макрона, Мерца та Ердогана. Негативно - до Путіна, Лукашенка та Трампа, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Відповідь Трампа

На запитання, чому директор ЦРУ серед ночі вилетів на зустріч із росіянами, Трамп відповів, що жодна з цих версій не відповідає дійсності.

"Нічого з цього", — заявив президент США, додавши, що йдеться про "напіврутинний візит".

"Не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли б бачити якнайшвидше завершення війни в Україні. Ця війна ніколи б не почалася, Гленне, якби президентом був я", — заявив Трамп.

Лідер США також назвав Реткліффа "фантастичним хлопцем", який очолює ЦРУ, і зазначив, що той перебуває в Москві не з тих причин, про які запитував ведучий — хоча, за словами Трампа, "можливо, з цього щось і вийде". Він додав, що США наполегливо працюють над завершенням війни в Україні, і, за його оцінкою, обидві сторони конфлікту наразі хочуть миру.

Читайте також: Науседа про візит глави ЦРУ до Москви: Ми дізналися напередодні, про результати буде відомо наступного тижня

Що передувало?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО, - WSJ