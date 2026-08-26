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Новини Заяви Трампа Трамп про Путіна Відносини США та РФ Візит Реткліффа до Москви
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Трамп про візит директора ЦРУ Реткліффа до РФ: США хочуть миру в Україні, можливо, "щось вийде"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії може принести "певні результати", оскільки Вашингтон докладає всіх зусиль для завершення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю радіоведучому Гленну Беку, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп спростував спекуляції

Ведучий попросив Трампа прояснити ситуацію на тлі чуток, які він назвав "просто божевільними" — зокрема, що російський диктатор Путін нібито планує перевірити рішучість НАТО, можливий удар по Британії, або що директор ЦРУ приїхав з попередженням щодо санкцій проти Ірану.

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Відповідь Трампа

На запитання, чому директор ЦРУ серед ночі вилетів на зустріч із росіянами, Трамп відповів, що жодна з цих версій не відповідає дійсності.

"Нічого з цього", — заявив президент США, додавши, що йдеться про "напіврутинний візит".

"Не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли б бачити якнайшвидше завершення війни в Україні. Ця війна ніколи б не почалася, Гленне, якби президентом був я", — заявив Трамп.

Лідер США також назвав Реткліффа "фантастичним хлопцем", який очолює ЦРУ, і зазначив, що той перебуває в Москві не з тих причин, про які запитував ведучий — хоча, за словами Трампа, "можливо, з цього щось і вийде". Він додав, що США наполегливо працюють над завершенням війни в Україні, і, за його оцінкою, обидві сторони конфлікту наразі хочуть миру.

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Що передувало?

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО, - WSJ

Автор: 

путін володимир (13554) ЦРУ (140) Трамп Дональд (8167) війна в Україні (9081) Реткліфф Джон (10)
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Топ коментарі
+2
Вийде як завжди. Як з Іраном. Граната мовляв не того калібру.
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26.08.2026 16:49 Відповісти
+2
В будь-якому разі за спробу респект. Не бачу жодного, крім нього, з впливов, хто б насправді мав намір завершення війни, а не її затягування.
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26.08.2026 16:52 Відповісти
+2
як ти зїбв
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26.08.2026 16:54 Відповісти

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