Трамп про візит директора ЦРУ Реткліффа до РФ: США хочуть миру в Україні, можливо, "щось вийде"
Президент США Дональд Трамп заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії може принести "певні результати", оскільки Вашингтон докладає всіх зусиль для завершення війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю радіоведучому Гленну Беку, передає Цензор.НЕТ.
Трамп спростував спекуляції
Ведучий попросив Трампа прояснити ситуацію на тлі чуток, які він назвав "просто божевільними" — зокрема, що російський диктатор Путін нібито планує перевірити рішучість НАТО, можливий удар по Британії, або що директор ЦРУ приїхав з попередженням щодо санкцій проти Ірану.
Відповідь Трампа
На запитання, чому директор ЦРУ серед ночі вилетів на зустріч із росіянами, Трамп відповів, що жодна з цих версій не відповідає дійсності.
"Нічого з цього", — заявив президент США, додавши, що йдеться про "напіврутинний візит".
"Не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли б бачити якнайшвидше завершення війни в Україні. Ця війна ніколи б не почалася, Гленне, якби президентом був я", — заявив Трамп.
Лідер США також назвав Реткліффа "фантастичним хлопцем", який очолює ЦРУ, і зазначив, що той перебуває в Москві не з тих причин, про які запитував ведучий — хоча, за словами Трампа, "можливо, з цього щось і вийде". Він додав, що США наполегливо працюють над завершенням війни в Україні, і, за його оцінкою, обидві сторони конфлікту наразі хочуть миру.
Що передувало?
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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