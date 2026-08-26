Найбільш позитивно українці ставляться до Макрона, Мерца та Ердогана. Негативно - до Путіна, Лукашенка та Трампа, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, до яких іноземних лідерів ставляться найбільш позитивно.

Про це свідчать дані опитування Rating Group, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед наведених світових лідерів найбільш позитивно українці ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона (79%), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (64%) та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%).

Позитивне ставлення до прем'єра Польщі Туска переважає негативне (45% проти 35%).

Новопризначений прем’єр-міністр Великобританії Енді Бернем: 45% - позитивне, 7% - негативне. Варто зауважити, що третина українців відповіли, що не знають про Бернема (35%), а 12% обрали "важко відповісти".

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр: розподіл думок доволі рівномірний, позитивно ставиться третина (33%) опитаних, негативно - теж третина (34%). Також кожен п'ятий відповів, що не знає про Мадяра, а 12% - "важко відповісти".

Президент Польщі Кароль Навроцький: позитивно - 20%, негативно - 62%.

Позитивно до лідера США Дональда Трампа ставляться 16% українців, негативно - 77%.

Найгірше ставленя серед українців до диктаторів Путіна (97% негативу) та Лукашенка (90%).

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Динаміка

Рівень позитивного ставлення до Макрона та Ердогана зріс у порівнянні з 2024 роком.

Мерца сприймають позитивніше за попередніх канцлерів Німеччини. Якщо Мерца позитивно оцінюють 64% станом на серпень 2026, то до Олафа Шольца станом на лютий 2025 позитивного ставилися 57%.

"Попереднього президента Польщі Анджея Дуду в лютому 2025 позитивно оцінювали 72% респондентів, проте після обрання Кароля Навроцького ставлення до президента Польщі погіршилося (20% - позитивне, 62% - негативне).

Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана (74% негативу)", - йдеться в дослідженні.

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Методологія

Опитування проводилося 4-9 серпня 2026 року. Всього опитано 2000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

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