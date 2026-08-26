Найбільш позитивно українці ставляться до Макрона, Мерца та Ердогана. Негативно - до Путіна, Лукашенка та Трампа, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці відповіли, до яких іноземних лідерів ставляться найбільш позитивно.
Про це свідчать дані опитування Rating Group, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Серед наведених світових лідерів найбільш позитивно українці ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона (79%), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (64%) та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (61%).
Позитивне ставлення до прем'єра Польщі Туска переважає негативне (45% проти 35%).
- Новопризначений прем’єр-міністр Великобританії Енді Бернем: 45% - позитивне, 7% - негативне. Варто зауважити, що третина українців відповіли, що не знають про Бернема (35%), а 12% обрали "важко відповісти".
- Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр: розподіл думок доволі рівномірний, позитивно ставиться третина (33%) опитаних, негативно - теж третина (34%). Також кожен п'ятий відповів, що не знає про Мадяра, а 12% - "важко відповісти".
- Президент Польщі Кароль Навроцький: позитивно - 20%, негативно - 62%.
Позитивно до лідера США Дональда Трампа ставляться 16% українців, негативно - 77%.
Найгірше ставленя серед українців до диктаторів Путіна (97% негативу) та Лукашенка (90%).
Динаміка
Рівень позитивного ставлення до Макрона та Ердогана зріс у порівнянні з 2024 роком.
Мерца сприймають позитивніше за попередніх канцлерів Німеччини. Якщо Мерца позитивно оцінюють 64% станом на серпень 2026, то до Олафа Шольца станом на лютий 2025 позитивного ставилися 57%.
"Попереднього президента Польщі Анджея Дуду в лютому 2025 позитивно оцінювали 72% респондентів, проте після обрання Кароля Навроцького ставлення до президента Польщі погіршилося (20% - позитивне, 62% - негативне).
Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана (74% негативу)", - йдеться в дослідженні.
Методологія
Опитування проводилося 4-9 серпня 2026 року. Всього опитано 2000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).
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