Более всего украинцы положительно относятся к Макрону, Мерцу и Эрдогану. Негативно - к Путину, Лукашенко и Трампу, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Украинцы ответили, к каким иностранным лидерам относятся наиболее положительно.
Об этом свидетельствуют данные опроса Rating Group, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Среди перечисленных мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону (79%), канцлеру Германии Фридриху Мерцу (64%) и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (61%).
Положительное отношение к премьеру Польши Туску преобладает над отрицательным (45% против 35%).
- Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем: 45% — положительно, 7% — отрицательно. Стоит отметить, что треть украинцев ответили, что не знают о Бернеме (35%), а 12% выбрали вариант "трудно ответить".
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр: распределение мнений довольно равномерное, положительно относится треть (33%) опрошенных, отрицательно — тоже треть (34%). Также каждый пятый ответил, что не знает о Мадьяре, а 12% — "трудно ответить".
- Президент Польши Кароль Навроцкий: положительно — 20%, отрицательно — 62%.
Положительно к лидеру США Дональду Трампу относятся 16% украинцев, отрицательно — 77%.
Худшее отношение среди украинцев к диктаторам Путину (97% негатива) и Лукашенко (90%).
Динамика
Уровень положительного отношения к Макрону и Эрдогану вырос по сравнению с 2024 годом.
Мерца воспринимают более положительно, чем предыдущих канцлеров Германии. Если Мерца положительно оценивают 64% по состоянию на август 2026 года, то к Олафу Шольцу по состоянию на февраль 2025 года положительно относились 57%.
"Предыдущего президента Польши Анджея Дуду в феврале 2025 года положительно оценивали 72% респондентов, однако после избрания Кароля Навроцкого отношение к президенту Польши ухудшилось (20% — положительное, 62% — отрицательное).
Премьер-министра Венгрии Петера Мадяра оценивают значительно положительнее, чем его предшественника Виктора Орбана (74% негатива)", — говорится в исследовании.
Методология
Опрос проводился 4–9 августа 2026 года. Всего опрошено 2000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность — не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).
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