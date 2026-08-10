Залужный, Федоров и Буданов лидируют по уровню доверия украинцев, Зеленский - четвертый, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По данным КМИС, наибольшим доверием украинцев пользуются Валерий Залужный, Михаил Федоров и Кирилл Буданов. Владимиру Зеленскому доверяют 56 % опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Доверие

Так, самые высокие показатели доверия среди украинцев имеют посол в Великобритании Валерий Залужный (66% доверяют, 24% не доверяют, баланс – +42%), экс-министр обороны Михаил Федоров (63% доверяют, 16% не доверяют, баланс – +46%) и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов (61% доверяют, 22% не доверяют, баланс – +39%).

Действующему главе государства Владимиру Зеленскому доверяют 56%, не доверяют – 38%, баланс – +18%.

Также социологи привели графики доверия с разбивкой на "полностью" и "скорее" доверяют / не доверяют.

"Важно отметить, что в случае всех топ-политиков около половины (или даже меньшинство) тех, кто им доверяет, — это те, кто "скорее" доверяет, а не "полностью". В этом контексте напомним, что, например, те, кто "полностью" доверяет В. Зеленскому, преимущественно хотят видеть его президентом и после войны. А вот те, кто "скорее" ему доверяет, — преимущественно хотят видеть кого-то другого президентом после войны", — пояснили в КМИС.

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Методология

Опрос проводился 16–31 июля 2026 года. Половина респондентов была опрошена методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), половина — методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшетов

Всего в рамках исследования было проведено 1808 интервью, из которых 905 — телефонные интервью (в частности, 305 — с теми, кто сейчас проживает в г. Киеве), 903 — личные интервью (в частности, 302 — с теми, кто сейчас проживает в г. Киеве).

Формально для обычных условий статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95, с дизайн-эффектом 1,3 и с учетом структуры выборки с дополнительными интервью в г. Киеве) не превышает 3,5% для выборки объемом 1808 респондентов (полная выборка) и 4,9% для выборки объемом около 900 респондентов (отдельно телефонные интервью и отдельные личные интервью).

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