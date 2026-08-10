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Новини Опитування про довіру
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Залужний, Федоров та Буданов лідирують за рівнем довіри українців, Зеленський - четвертий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кому найбільше довіряють українці?: нове опитування

Найвищу довіру українців мають Валерій Залужний, Михайло Федоров та Кирило Буданов, свідчать дані КМІС. Володимиру Зеленському довіряють 56% опитаних.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Довіра

Так, найвищі показники довіри серед українців мають посол у Великій Британії Валерій Залужний (66% довіряють, 24% не довіряють, баланс – +42%), ексміністр оборони Михайло Федоров (63% довіряють, 16% не довіряють, баланс – +46%) та керівник Офісу Президента Кирило Буданов (61% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +39%).

Чинному главі держави Володимиру Зеленському довіряють 56%, не довіряють – 38%, баланс – +18%.

Кому найбільше довіряють українці?: нове опитування

Також соціологи навели графіки довіри з деталізацією "повністю" і "скоріше" довіряють / не довіряють.

"Важливо зазначити, що у випадку всіх топ-діячів близько половини (або навіть меншість) тих, хто їм довіряє – це ті, хто "скоріше" довіряють, а не "повністю". У цьому контексті нагадаємо, що, наприклад, ті, хто "повністю" довіряють В. Зеленському, переважно хочуть бачити його Президентом і після війни. А от ті, хто "скоріше" йому довіряють – переважно хочуть бачити когось іншого Президентом після війни", - пояснили у КМІС.

Кому найбільше довіряють українці?: нове опитування

Читайте: 60% українців проти виведення ЗСУ з Донбасу. 59% готові погодитися на "заморозку" війни, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

  • Опитування проводилося 16-31 липня 2026 року. Половину респондентів було опитано методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), половину – методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшетів
  • Загалом у межах дослідження було проведено 1808 інтерв’ю, з яких 905 – телефонні інтерв’ю (зокрема, 305 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві), 903 – особисті інтерв’ю (зокрема, 302 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві).
  • Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.3 та з урахуванням структури вибірки з додатковими інтерв’ю в м. Київ) не перевищує 3.5% для вибірки обсягом 1808 респондентів (повна вибірка) та 4.9% для вибірки обсягом близько 900 респондентів (окремо телефонні інтерв’ю та окремі особисті інтерв’ю).

Також читайте: 45% українців вважають, що війна триватиме у 2027 році. 61% готові терпіти, скільки потрібно, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1992) КМІС (402)
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Топ коментарі
+45
заїбали вже дурними вимірами рейтингів.
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10.08.2026 10:13 Відповісти
+35
Якщо це правда, то ця країна не виліковна....😡😡😡
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10.08.2026 10:14 Відповісти
+34
Ярцю мій холодний.. тут справа от в чому. Порошенко в цій ситуації був би самий кращий кандидат. Але наш пустоголовий нарід ніколи його не вибере. І знаєш чому!? Порошенко-як живий докір того, що цей контужний кварталом нарід натворив в 19-му році. Ми нація-вірніше населення-яке ніколи не признає власні косяки. А без цього зміни на краще неможливі.
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10.08.2026 10:19 Відповісти

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