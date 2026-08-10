Залужний, Федоров та Буданов лідирують за рівнем довіри українців, Зеленський - четвертий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найвищу довіру українців мають Валерій Залужний, Михайло Федоров та Кирило Буданов, свідчать дані КМІС. Володимиру Зеленському довіряють 56% опитаних.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Довіра

Так, найвищі показники довіри серед українців мають посол у Великій Британії Валерій Залужний (66% довіряють, 24% не довіряють, баланс – +42%), ексміністр оборони Михайло Федоров (63% довіряють, 16% не довіряють, баланс – +46%) та керівник Офісу Президента Кирило Буданов (61% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +39%).

Чинному главі держави Володимиру Зеленському довіряють 56%, не довіряють – 38%, баланс – +18%.

Також соціологи навели графіки довіри з деталізацією "повністю" і "скоріше" довіряють / не довіряють.

"Важливо зазначити, що у випадку всіх топ-діячів близько половини (або навіть меншість) тих, хто їм довіряє – це ті, хто "скоріше" довіряють, а не "повністю". У цьому контексті нагадаємо, що, наприклад, ті, хто "повністю" довіряють В. Зеленському, переважно хочуть бачити його Президентом і після війни. А от ті, хто "скоріше" йому довіряють – переважно хочуть бачити когось іншого Президентом після війни", - пояснили у КМІС.

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Методологія

Опитування проводилося 16-31 липня 2026 року. Половину респондентів було опитано методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), половину – методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшетів

Загалом у межах дослідження було проведено 1808 інтерв’ю, з яких 905 – телефонні інтерв’ю (зокрема, 305 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві), 903 – особисті інтерв’ю (зокрема, 302 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві).

Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.3 та з урахуванням структури вибірки з додатковими інтерв’ю в м. Київ) не перевищує 3.5% для вибірки обсягом 1808 респондентів (повна вибірка) та 4.9% для вибірки обсягом близько 900 респондентів (окремо телефонні інтерв’ю та окремі особисті інтерв’ю).

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