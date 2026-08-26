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Новости Заявления Трампа трамп о путине Отношения США и РФ
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Трамп о визите директора ЦРУ Ретклиффа в РФ: США хотят мира в Украине, возможно, "что-то получится"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию может принести "определенные результаты", поскольку Вашингтон прилагает все усилия для завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью радиоведущему Гленну Беку, передает Цензор.НЕТ.

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Трамп опроверг спекуляции

Ведущий попросил Трампа прояснить ситуацию на фоне слухов, которые он назвал "просто безумными" - в частности, что российский диктатор Путин якобы планирует проверить решимость НАТО, возможный удар по Великобритании, или что директор ЦРУ приехал с предупреждением о санкциях против Ирана.

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Ответ Трампа

На вопрос, почему директор ЦРУ посреди ночи вылетел на встречу с россиянами, Трамп ответил, что ни одна из этих версий не соответствует действительности.

"Ничего из этого", - заявил президент США, добавив, что речь идет о "полурутинном визите".

"Не хочу никого разочаровывать. Мы хотели бы как можно скорее увидеть окончание войны в Украине. Эта война никогда бы не началась, Гленн, если бы президентом был я", - заявил Трамп.

Лидер США также назвал Ретклиффа "фантастическим парнем", возглавляющим ЦРУ, и отметил, что тот находится в Москве не по тем причинам, о которых спрашивал ведущий - хотя, по словам Трампа, "возможно, из этого что-то и выйдет". Он добавил, что США настойчиво работают над завершением войны в Украине, и, по его оценке, обе стороны конфликта сейчас хотят мира.

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Что этому предшествовало?

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО, - WSJ

Автор: 

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Топ комментарии
+9
Вийде як завжди. Як з Іраном. Граната мовляв не того калібру.
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26.08.2026 16:49 Ответить
+7
Дебіл. З іраном вже домовився про мір? Мір потрібно завоювати а не виклянчити. І потрібно було не директора в моцкву відправляти а Тамагавки.
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26.08.2026 17:06 Ответить
+7
... завершення війни за рахунок часткової капітуляції України. Ось що вони хочуть.
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26.08.2026 17:15 Ответить

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