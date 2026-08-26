Трамп о визите директора ЦРУ Ретклиффа в РФ: США хотят мира в Украине, возможно, "что-то получится"

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию может принести "определенные результаты", поскольку Вашингтон прилагает все усилия для завершения войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью радиоведущему Гленну Беку, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп опроверг спекуляции

Ведущий попросил Трампа прояснить ситуацию на фоне слухов, которые он назвал "просто безумными" - в частности, что российский диктатор Путин якобы планирует проверить решимость НАТО, возможный удар по Великобритании, или что директор ЦРУ приехал с предупреждением о санкциях против Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее положительно украинцы относятся к Макрону, Мерцу и Эрдогану. Негативно - к Путину, Лукашенко и Трампу, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Ответ Трампа

На вопрос, почему директор ЦРУ посреди ночи вылетел на встречу с россиянами, Трамп ответил, что ни одна из этих версий не соответствует действительности.

"Ничего из этого", - заявил президент США, добавив, что речь идет о "полурутинном визите".

"Не хочу никого разочаровывать. Мы хотели бы как можно скорее увидеть окончание войны в Украине. Эта война никогда бы не началась, Гленн, если бы президентом был я", - заявил Трамп.

Лидер США также назвал Ретклиффа "фантастическим парнем", возглавляющим ЦРУ, и отметил, что тот находится в Москве не по тем причинам, о которых спрашивал ведущий - хотя, по словам Трампа, "возможно, из этого что-то и выйдет". Он добавил, что США настойчиво работают над завершением войны в Украине, и, по его оценке, обе стороны конфликта сейчас хотят мира.

Читайте также: Науседа о визите главы ЦРУ в Москву: Мы узнали накануне, о результатах станет известно на следующей неделе

Что этому предшествовало?

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО, - WSJ