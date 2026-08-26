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Новости Визит Ретклиффа в Москву
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Забудьте об этом. Будут последствия: надеюсь, глава ЦРУ передал Путину предупреждение об эскалации, — Блюменталь

Блюменталь прокомментировал визит директора ЦРУ в Россию

Сенатор США Ричард Блюменталь прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Предупреждение для Путина

"Я не получал никакой секретной информации или разведданных. Но как человек, знакомый с разведданными о Путине и в целом об Украине, я надеюсь, что он передал предупреждение об эскалации. А именно: забудьте об этом. Будут последствия", — отметил Блюменталь.

Сенатор отметил, что российский диктатор должен знать, что "Соединённые Штаты будут вовлечены, если произойдет такая эскалация, которую он может рассматривать".

"Я надеюсь – на самом деле я очень надеюсь, – что послание было таким: "Не делайте этого. Забудьте об этом. Вам не дадут возможности действовать безнаказанно", – подчеркнул Блюменталь.

Читайте также: Трамп о визите директора ЦРУ Ретклиффа в РФ: США хотят мира в Украине, возможно, "что-то получится"

Что этому предшествовало?

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа о визите главы ЦРУ в Москву: Мы узнали накануне, о результатах станет известно на следующей неделе

Автор: 

ЦРУ (220) Блюменталь Ричард (39) Ретклифф Джон (10)
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Топ комментарии
+4
https://www.youtube.com/watch?v=GxBGdH7TDow&t=5s

РЕПЕТИЦИЯ УДАРА ПО РФ / УКРАИНА ПЕРЕД СУДЬБОНОСНЫМ РЕШЕНИЕМ /№1193/ ЮРИЙ ШВЕЦ

Саме тут Швець розповів, якою була підготовка від НАТО до візиту директора до хйла ... а сме - 18 серпня навчання НАТО над ( біля) північнозахідним кордоном рашки .
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26.08.2026 19:27 Ответить
+4
https://www.youtube.com/watch?v=L7PscxtRDMs&t=2497s

Один з найбільших літаків ВМС у світі С-17 доставив вові- І диретора ЦРУ ( нагадую, вова-І- то моцковський, вова-ІІ то укромафіозний)
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26.08.2026 19:34 Ответить
+3
Й лиш через тиждень директор ЦРУ прибув до вова-1 ( вова-2 то зе) , я ЯК й ЧИМ й ЧеРЕЗ ЯКУ КРАЇНУ прибув ... то за посилання слухайте нижче на розповіді Швеця .
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26.08.2026 19:31 Ответить

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