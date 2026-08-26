Забудьте об этом. Будут последствия: надеюсь, глава ЦРУ передал Путину предупреждение об эскалации, — Блюменталь
Сенатор США Ричард Блюменталь прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Предупреждение для Путина
"Я не получал никакой секретной информации или разведданных. Но как человек, знакомый с разведданными о Путине и в целом об Украине, я надеюсь, что он передал предупреждение об эскалации. А именно: забудьте об этом. Будут последствия", — отметил Блюменталь.
Сенатор отметил, что российский диктатор должен знать, что "Соединённые Штаты будут вовлечены, если произойдет такая эскалация, которую он может рассматривать".
"Я надеюсь – на самом деле я очень надеюсь, – что послание было таким: "Не делайте этого. Забудьте об этом. Вам не дадут возможности действовать безнаказанно", – подчеркнул Блюменталь.
Что этому предшествовало?
- Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.
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Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.
- США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
- По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
- Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
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Саме тут Швець розповів, якою була підготовка від НАТО до візиту директора до хйла ... а сме - 18 серпня навчання НАТО над ( біля) північнозахідним кордоном рашки .
Один з найбільших літаків ВМС у світі С-17 доставив вові- І диретора ЦРУ ( нагадую, вова-І- то моцковський, вова-ІІ то укромафіозний)