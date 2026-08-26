РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9521 посетитель онлайн
Новости РФ бьет по американскому бизнесу
1 804 14

Россия сознательно повредила половину американских предприятий в Украине, — Блюменталь

Блюменталь

Российские войска намеренно нанесли ракетные и дронные удары по почти половине американских предприятий, работающих в Украине. 

Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это не случайность, а преднамеренные атаки"

Он подчеркнул, что российские атаки были спланированы и нанесли ущерб на миллионы долларов.

"Американцы должны быть возмущены тем, что американские предприятия были целенаправленно и преднамеренно атакованы Путиным. Не должно быть никаких сомнений: это не случайность, это преднамеренные и повторяющиеся атаки. Они нанесли ущерб на миллионы долларов и являются полным пренебрежением международным правом, не говоря уже об элементарной морали", — сказал сенатор.

Американский законодатель выразил надежду, что бизнес будет активнее обращаться к властям США, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Кроме того, он подчеркнул необходимость введения новых санкций против РФ.

Читайте также: Путин намеренно атакует американские компании в Украине, — сенаторы-демократы

"Путин понимает только силу"

"Законопроект о санкциях против России может кардинально изменить ситуацию с экономикой Путина — особенно в момент потенциально беспрецедентного кризиса. А Путин понимает только силу. Он — гангстер, который понимает только силу. И законопроект о санкциях против России — это кувалда, которая может применить именно ту силу, которую Путин понимает", — добавил Блюменталь.

  • Напомним, что также сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся одним из соавторов законопроекта о санкциях против России и Ирана, заявил, что надеется на окончательное принятие документа уже в сентябре 2026 года.

Читайте также: Забудьте об этом. Будут последствия: надеюсь, глава ЦРУ передал Путину предупреждение об эскалации, — Блюменталь

Автор: 

бизнес (1664) предприятие (255) россия (89308) США (30380) атака (2002) Блюменталь Ричард (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
І замітьте Тромб ніслова Ху'йлу не дорікнув. Це все що потрібно знати про ''гарантії безпеки'' від сша на які багато хто сподівається. Зате УКраїні не можна бити по кацапським нафтовим терміналам бо там є якийсь інтерес Тромба.
показать весь комментарий
26.08.2026 20:14 Ответить
+4
Простими словами...
Дала Трампону за щоку...
показать весь комментарий
26.08.2026 20:08 Ответить
+4
половину, це скільки?
геніальний доні, каже, що владімір рюріковіч печенегскій половский, його неїбатися дружбан!
фото висить, у білому домі імені трампа!
показать весь комментарий
26.08.2026 20:12 Ответить

Загрузка...

 
 