Россия сознательно повредила половину американских предприятий в Украине, — Блюменталь

Российские войска намеренно нанесли ракетные и дронные удары по почти половине американских предприятий, работающих в Украине.

Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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"Это не случайность, а преднамеренные атаки"

Он подчеркнул, что российские атаки были спланированы и нанесли ущерб на миллионы долларов.

"Американцы должны быть возмущены тем, что американские предприятия были целенаправленно и преднамеренно атакованы Путиным. Не должно быть никаких сомнений: это не случайность, это преднамеренные и повторяющиеся атаки. Они нанесли ущерб на миллионы долларов и являются полным пренебрежением международным правом, не говоря уже об элементарной морали", — сказал сенатор.

Американский законодатель выразил надежду, что бизнес будет активнее обращаться к властям США, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Кроме того, он подчеркнул необходимость введения новых санкций против РФ.

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"Путин понимает только силу"

"Законопроект о санкциях против России может кардинально изменить ситуацию с экономикой Путина — особенно в момент потенциально беспрецедентного кризиса. А Путин понимает только силу. Он — гангстер, который понимает только силу. И законопроект о санкциях против России — это кувалда, которая может применить именно ту силу, которую Путин понимает", — добавил Блюменталь.

Напомним, что также сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся одним из соавторов законопроекта о санкциях против России и Ирана, заявил, что надеется на окончательное принятие документа уже в сентябре 2026 года.

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