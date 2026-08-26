Блюменталь заявил, что закон о санкциях против РФ может быть принят в сентябре

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся одним из соавторов законопроекта о санкциях против России и Ирана, заявил, что надеется на окончательное принятие документа уже в сентябре 2026 года.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Поддержка среди республиканцев и демократов

Блюменталь заявил, что законопроект пользуется сильной поддержкой среди республиканцев и может получить поддержку демократов.

"Это план и комплекс мер, которые могут получить большинство в Палате представителей. Он будет чрезвычайно эффективным — как в плане вторичных санкций, так и в плане прямых санкций против олигархов, финансовых учреждений, смежных отраслей и теневого флота", — сказал американский законодатель.

Он отметил, что ключевым фактором является обеспечение соблюдения санкций и позиция президента США Дональда Трампа.

По словам Блюменталя, задержка с принятием была связана с необходимостью получить "зеленый свет" от Белого дома после длительных переговоров с торговым представителем США и руководством обеих партий.

"Я надеюсь, что именно этот законопроект будет принят и подписан президентом. У нас с Линдси Грэмом были разные взгляды, но мы оба были решительно настроены на его принятие", — добавил сенатор.

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Что предшествовало

Напомним, что в пятницу, 7 августа, Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

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