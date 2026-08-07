Сенат США одобрил законопроект Линдси Грэм об ужесточении санкций против России и Ирана

В пятницу, 7 августа, Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Сенат одобрил законопроект

Законопроект, инициированный покойным Линдси Грэмом, поддержали 86 сенаторов, "против" проголосовали 11. Теперь законопроект направляется в Палату представителей.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

Напомним, что в конце июля американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

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Подробнее о законопроекте

Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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