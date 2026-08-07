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Новости Санкции США против России
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Сенат США одобрил законопроект Линдси Грэм об ужесточении санкций против России и Ирана

Сенат США

В пятницу, 7 августа, Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Сенат одобрил законопроект 

Законопроект, инициированный покойным Линдси Грэмом, поддержали 86 сенаторов, "против" проголосовали 11. Теперь законопроект направляется в Палату представителей.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

Напомним, что в конце июля американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

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Подробнее о законопроекте

Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.

Основные положения законопроекта:

  • введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
  • предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
  • предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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Автор: 

россия (89122) санкции (12494) Сенат США (576) Линдси Грэм (180)
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Топ комментарии
+34
Краснов ніяких санкцій проти свого куратора Путіна вводить не буде. Буду довго сміятися, якщо Трамп на підставі цього закону введе 100% мита на Євросоюз. Трамп - це шулер вищої категорії. З Америкою буде те саме, що з 3 казіно Трампа
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07.08.2026 20:31 Ответить
+28
Якби не рудий педофіл можливо щось би з цього і вийшло - а так немає шансів!
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07.08.2026 20:36 Ответить
+19
Привіт з того світу . Царство небесне Ліндсі .
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07.08.2026 20:31 Ответить

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