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Новости Санкции США против России Санкции США против Ирана
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Сенат США приступил к обсуждению законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана

Сенаторы США

В Сенате США началось обсуждение законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обсуждение в Сенате началось 

"Сенат США официально начал дебаты по знаковому пакету санкций Линдси Грэма против России и Ирана. Окончательное голосование в зале заседаний может состояться уже сегодня", — сообщил журналист.

Напомним, что в конце июля американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.

Подробнее о законопроекте

Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.

Основные положения законопроекта:

  • введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
  • предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
  • предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

Читайте также: Сенат США включил Иран в законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против России, — Politico

Автор: 

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Топ комментарии
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Почалася підготовка до чергового пшику, як і все, що відбувається при трампоні...
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07.08.2026 18:39 Ответить
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говорили і курили потім знову закурили і так буде цілий рік
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07.08.2026 18:42 Ответить
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Якщо у фсб компромат на рудого педофіла - то до ***** всі ті обговорення...
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07.08.2026 18:52 Ответить

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