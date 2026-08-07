Сенат США приступил к обсуждению законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана
В Сенате США началось обсуждение законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.
Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ.
Обсуждение в Сенате началось
"Сенат США официально начал дебаты по знаковому пакету санкций Линдси Грэма против России и Ирана. Окончательное голосование в зале заседаний может состояться уже сегодня", — сообщил журналист.
Напомним, что в конце июля американские сенаторы включили финансовые санкции против Ирана в двухпартийный пакет санкций против России, который они надеются принять до августовского перерыва.
Подробнее о законопроекте
Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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