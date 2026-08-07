УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11529 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Санкції США проти Ірану
818 11

Сенат США розпочав обговорення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану

Сенатори США

У Сенаті США розпочалися обговорення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорення в Сенаті стартували 

"Сенат США офіційно розпочав дебати щодо знакового пакета санкцій Ліндсі Грема проти Росії та Ірану. Остаточне голосування в залі засідань може відбутися вже сьогодні", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що у наприкінці липня американські сенатори включили фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії, який вони сподіваються ухвалити до перерви у серпні.

Більше про законопроєкт

Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.

Основні положення законопроєкту:

  • запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
  • надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
  • передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

Читайте також: Сенат США додав Іран в законопроєкт Грема-Блюменталя про санкції щодо Росії, - Politico

Автор: 

санкції (9501) Сенат США (604) Грем Ліндсі (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Почалася підготовка до чергового пшику, як і все, що відбувається при трампоні...
показати весь коментар
07.08.2026 18:39 Відповісти
+2
Якщо у фсб компромат на рудого педофіла - то до ***** всі ті обговорення...
показати весь коментар
07.08.2026 18:52 Відповісти
+1
говорили і курили потім знову закурили і так буде цілий рік
показати весь коментар
07.08.2026 18:42 Відповісти

Завантаження...

 
 