Сенат США розпочав обговорення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану

У Сенаті США розпочалися обговорення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорення в Сенаті стартували

"Сенат США офіційно розпочав дебати щодо знакового пакета санкцій Ліндсі Грема проти Росії та Ірану. Остаточне голосування в залі засідань може відбутися вже сьогодні", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що у наприкінці липня американські сенатори включили фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії, який вони сподіваються ухвалити до перерви у серпні.

Більше про законопроєкт

Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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