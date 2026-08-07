Сенат США розпочав обговорення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану
У Сенаті США розпочалися обговорення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.
Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорення в Сенаті стартували
"Сенат США офіційно розпочав дебати щодо знакового пакета санкцій Ліндсі Грема проти Росії та Ірану. Остаточне голосування в залі засідань може відбутися вже сьогодні", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, що у наприкінці липня американські сенатори включили фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії, який вони сподіваються ухвалити до перерви у серпні.
Більше про законопроєкт
Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.
Основні положення законопроєкту:
- запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
- надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
- передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
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