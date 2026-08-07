Сенат США схвалив законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану

У п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Сенат схвалив законопроєкт

Законопроєкт, ініційований покійним Ліндсі Гремом, підтримали 86 сенаторів, "проти" проголосували 11.Тепер законопроєкт направляється до Палати представників.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Нагадаємо, що у наприкінці липня американські сенатори включили фінансові санкції проти Ірану до двопартійного пакету санкцій проти Росії, який вони сподіваються ухвалити до перерви у серпні.

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Більше про законопроєкт

Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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