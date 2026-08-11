Палата представителей США сделала шаг к ужесточению санкций против России и Ирана

10 августа Палата представителей США сделала шаг к продвижению законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который ранее поддержал Сенат. Документ предусматривает значительное усиление экономического давления на Москву и ее партнеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

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Документ получил подавляющую поддержку в Сенате США. В ходе голосования на прошлой неделе его одобрили 86 сенаторов, тогда как 11 выступили против.

Несмотря на августовские каникулы Конгресса, в Палату представителей был внесен аналогичный законопроект. Инициаторами выступили республиканцы Майкл Макколл из Техаса и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании, демократ Стэни Хойер из Мэриленда, а также широкая двухпартийная группа конгрессменов.

Документ Палаты представителей идентичен законопроекту, который на прошлой неделе принял Сенат.

Какие санкции предусматривает документ

Законопроект предусматривает ужесточение ограничений в отношении российских банков, доходов от энергетики, олигархов и связанного с Кремлем "теневого флота".

Также под санкции могут попасть сети, помогающие России обходить ограничения, а также иностранные правительства и компании, способствующие финансированию войны Москвы против Украины.

Отдельно документ предусматривает продление действующих санкций против Ирана до 2031 года.

США могут вводить пошлины до 500%

Одним из самых мощных и в то же время спорных положений законопроекта является расширение полномочий президента США в отношении тарифов.

Документ позволит президенту Дональду Трампу вводить пошлины против стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ или помогают Москве обходить санкции.

В частности, предусмотрены пошлины до 500% на товары, импортируемые непосредственно из России.

К странам, которые являются крупными покупателями российской нефти или природного газа либо играют значительную роль в схемах обхода санкций, могут применяться целевые пошлины до 100%.

Сторонники и критики видят разные риски

Сторонники законопроекта считают, что именно угроза высоких пошлин может заставить другие страны сократить закупки российских энергоносителей.

В таком случае государствам придется выбирать между продолжением экономических отношений с Москвой и доступом к американскому рынку.

В то же время критики документа опасаются, что широкие тарифные полномочия могут иметь экономические последствия далеко за пределами России.

Также в Конгрессе могут возникнуть дискуссии относительно объема полномочий президента США в сфере торговой политики и возможности применения тарифов против стран, закупающих российские энергоресурсы.

Законопроект получил двухпартийную поддержку

Быстрое продвижение документа в Палате представителей дает его сторонникам возможность воспользоваться значительной двухпартийной поддержкой, которую он получил в Сенате.

В то же время окончательное принятие законопроекта будет зависеть от дальнейшего рассмотрения его положений, в частности касающихся тарифов и полномочий президента США.

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