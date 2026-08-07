Зеленский поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта Грэма о санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Усиление давления на агрессора

"Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и нашего народа", — заявил президент.

Двухпартийная поддержка

Он подчеркнул, что Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, — со стороны обеих партий и всего американского народа.

"И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку на затягивание войны с помощью баллистических ракет и когда мы так ищем ракеты для "Пэтриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны. Реальное сильное американское давление и санкции против России — это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", — заявил Зеленский.

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Что предшествовало

Напомним, что в пятницу, 7 августа, Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

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