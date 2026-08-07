Зеленський подякував Сенату США за підтримку законопроєкту Грема щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за ухвалення законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення тиску на агресора

"Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей", - заявив президент.

Двопартійна підтримка

Він наголосив, що Україна цінує всю підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього американського народу.

"І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для "петріотів" для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора", - заявив Зеленський.

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Що передувало

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

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