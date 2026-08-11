Палата представників США зробила крок до посилення санкцій проти Росії та Ірану

Палата представників США 10 серпня зробила крок до просування законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який раніше підтримав Сенат. Документ передбачає значне посилення економічного тиску на Москву та її партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Документ отримав переважну підтримку в Сенаті США. Під час голосування минулого тижня його схвалили 86 сенаторів, тоді як 11 виступили проти.

Попри серпневі канікули Конгресу, до Палати представників внесли аналогічний законопроєкт. Ініціаторами стали республіканці Майкл Маккол із Техасу та Браян Фіцпатрік із Пенсильванії, демократ Стені Хойєр із Меріленду, а також широка двопартійна група конгресменів.

Документ Палати представників є ідентичним законопроєкту, який минулого тижня ухвалив Сенат.

Які санкції передбачає документ

Законопроєкт передбачає посилення обмежень проти російських банків, енергетичних доходів, олігархів та пов'язаного з Кремлем "тіньового флоту".

Також під санкції можуть потрапити мережі, які допомагають Росії обходити обмеження, а також іноземні уряди та компанії, які сприяють фінансуванню війни Москви проти України.

Окремо документ передбачає продовження чинних санкцій проти Ірану до 2031 року.

США можуть запроваджувати мита до 500%

Одним із найбільш потужних та водночас суперечливих положень законопроєкту є розширення повноважень президента США щодо тарифів.

Документ дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати мита проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ або допомагають Москві обходити санкції.

Зокрема, передбачені мита до 500% на товари, імпортовані безпосередньо з Росії.

Для країн, які є великими покупцями російської нафти чи природного газу або відіграють значну роль у схемах обходу санкцій, можуть застосовуватися цільові мита до 100%.

Прихильники та критики бачать різні ризики

Прихильники законопроєкту вважають, що саме загроза високих мит може змусити інші країни скоротити закупівлі російських енергоносіїв.

У такому разі державам доведеться обирати між продовженням економічних відносин із Москвою та доступом до американського ринку.

Водночас критики документа побоюються, що широкі тарифні повноваження можуть мати економічні наслідки далеко за межами Росії.

Також у Конгресі можуть виникнути дискусії щодо обсягу повноважень президента США у сфері торговельної політики та можливості застосування тарифів проти країн, які купують російські енергоресурси.

Законопроєкт отримав двопартійну підтримку

Швидке просування документа в Палаті представників дає його прихильникам можливість скористатися значною двопартійною підтримкою, яку він отримав у Сенаті.

Водночас остаточне ухвалення законопроєкту залежатиме від подальшого розгляду його положень, зокрема щодо тарифів і повноважень президента США.

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