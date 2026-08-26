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Новини Санкції США проти Росії
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Блюменталь заявив, що закон про санкції проти РФ може бути ухвалений у вересні

блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є одним із співавторів законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, заявив, що сподівається на остаточне ухвалення документа вже у вересні 2026 року.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Підтримка серед республіканців і демократів 

Блюменталь заявив, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.

"Це план і набір заходів, які можуть отримати більшість у Палаті представників. Він буде надзвичайно ефективним — як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей та тіньового флоту", - сказав американський законодавець.

Він зазначив, що ключовим фактором є забезпечення дотримання санкцій та позиція президента США Дональда Трампа.

За словами Блюменталя, затримка з ухваленням була пов'язана з необхідністю отримати "зелене світло" від Білого дому після тривалих переговорів із торговим представником США та керівництвом обох партій.

"Я сподіваюся, що саме цей законопроєкт буде прийнято і підписано президентом. Ми з Ліндсі Гремом мали різні погляди, але обидва були рішуче налаштовані на його ухвалення",- додав сенатор.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.
  • Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.
  • Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

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