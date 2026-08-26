Блюменталь заявив, що закон про санкції проти РФ може бути ухвалений у вересні

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є одним із співавторів законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, заявив, що сподівається на остаточне ухвалення документа вже у вересні 2026 року.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Підтримка серед республіканців і демократів

Блюменталь заявив, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.

"Це план і набір заходів, які можуть отримати більшість у Палаті представників. Він буде надзвичайно ефективним — як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей та тіньового флоту", - сказав американський законодавець.

Він зазначив, що ключовим фактором є забезпечення дотримання санкцій та позиція президента США Дональда Трампа.

За словами Блюменталя, затримка з ухваленням була пов'язана з необхідністю отримати "зелене світло" від Білого дому після тривалих переговорів із торговим представником США та керівництвом обох партій.

"Я сподіваюся, що саме цей законопроєкт буде прийнято і підписано президентом. Ми з Ліндсі Гремом мали різні погляди, але обидва були рішуче налаштовані на його ухвалення",- додав сенатор.

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Що передувало

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

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