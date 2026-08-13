Сенатори США вимагають пояснити 17-місячну паузу в санкціях проти РФ

Сенатори-демократи Елізабет Воррен і Крістофер Кунс вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому США 17 місяців не вводять нові санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Воррен та Кунс направили офіційного листа до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента з вимогою пояснити відмову США від регулярних санкцій проти Росії.

Сенатори вимагають пояснити, чому Вашингтон припинив системно запроваджувати нові санкції проти Росії та структур, які допомагають Москві обходити чинні обмеження. При цьому відчутний прогрес у переговорах з РФ відсутній.

США востаннє запровадили великий пакет санкцій у жовтні 2025 року

Воррен та Кунс також нагадують, що останній великий пакет американських обмежень проти Росії ухвалили у жовтні 2025 року. Тоді під санкції потрапили російські нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл".

Законодавці вважають це рішення разовим заходом. Вони нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року до січня 2025 року США запровадили 111 окремих пакетів санкцій.

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На думку законодавців, тривала пауза дає Кремлю можливість адаптуватися до чинних обмежень і знаходити нові способи їх обходу.

Сенатори поставили під сумнів аргументи Білого дому

У своєму зверненні Воррен і Кунс нагадали слова міністра фінансів США Скотта Бессента про те, що адміністрація хотіла оцінити перебіг мирних переговорів перед відновленням санкційного тиску.

Водночас сенатори зазначили, що держсекретар Марко Рубіо ще у травні визнав застій у переговорах між Україною та Росією.

Крім того, США продовжували запроваджувати обмеження проти інших держав, зокрема Ірану та Куби, навіть паралельно з дипломатичними контактами.

Сенатори вимагають від Білого дому надати пояснення щодо такої політики до 28 серпня.

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Санкції США проти РФ

Палата представників США 10 серпня зробила крок до просування законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану, який раніше підтримав Сенат. Документ передбачає значне посилення економічного тиску на Москву та її партнерів.

Законопроєкт передбачає посилення обмежень проти російських банків, енергетичних доходів, олігархів та пов'язаного з Кремлем "тіньового флоту".

Також під санкції можуть потрапити мережі, які допомагають Росії обходити обмеження, а також іноземні уряди та компанії, які сприяють фінансуванню війни Москви проти України.

Окремо документ передбачає продовження чинних санкцій проти Ірану до 2031 року.