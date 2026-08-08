США та ЄС мають позбавити РФ ресурсів для війни, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення Сенатом США законопроєкту про санкції проти Росії та закликала бити по всіх джерелах доходів Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в її дописі у Х.

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"На тлі ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС я вітаю прийняття Сенатом США законопроєкту Грема. Цей законопроєкт вшановує пам'ять людини, яка твердо вірила в силу скоординованих санкцій для ослаблення російської військової машини", - зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, санкційний тиск має охоплювати всі джерела доходів, які дозволяють Кремлю продовжувати війну проти України.

"Від російських олігархів до експорту енергоносіїв та "тіньового флоту" – кожне джерело доходів, яке підживлює агресію Кремля, має стати об'єктом санкцій з усіх боків", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що скоординовані дії США та ЄС можуть суттєво обмежити ресурси Росії для продовження війни.

На думку фон дер Ляєн, жорсткі та взаємодоповнюючі санкції також демонструють можливості співпраці між Європою та Сполученими Штатами як історичними партнерами.

Що передувало?

7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

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