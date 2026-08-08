США и ЕС должны лишить РФ ресурсов для войны, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала принятие Сенатом США законопроекта о санкциях против России и призвала наносить удары по всем источникам доходов Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Х.

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"На фоне принятия 21-го пакета санкций ЕС я приветствую принятие Сенатом США законопроекта Грэма. Этот законопроект чтит память человека, который твердо верил в силу скоординированных санкций для ослабления российской военной машины", - отметила она.

По словам председателя Еврокомиссии, санкционное давление должно охватывать все источники доходов, которые позволяют Кремлю продолжать войну против Украины.

"От российских олигархов до экспорта энергоносителей и "теневого флота" — каждый источник доходов, подпитывающий агрессию Кремля, должен стать объектом санкций со всех сторон", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что скоординированные действия США и ЕС могут существенно ограничить ресурсы России для продолжения войны.

По мнению фон дер Ляйен, жесткие и взаимодополняющие санкции также демонстрируют возможности сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами как историческими партнерами.

Что предшествовало?

7 августа Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

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