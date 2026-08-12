Близько 700 суден, які перевозять російську нафту, наразі перебувають під санкціями, - Власюк

Наразі під санкціями перебуває близько 700 суден, які перевозять російську нафту.

Про це в телеефірі повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Масштаб санкцій та ефективність

"Під санкціями глобально знаходиться орієнтовно сім сотень російських суден, суден, які перевозять російську нафту. З них орієнтовно половина припинили таку свою активність", - сказав Власюк.

За його словами, для багатьох інших (суден, - ред.) перебування в санкційних списках створює, з одного боку, проблеми працювати будь-де, окрім Росії, Китаю, Індії, і що з іншого боку це подекуди створює для них високі шанси опинитися в зоні дії іншого виду санкцій, маючи на увазі удари Сил оборони України.

"Тому я би нікому не радив продовжувати займатися перевезеннями підсанкційної російської нафти і скрапленого газу, до речі", - заявив уповноважений.

Моніторинг маневрів ворога

Власюк зазначив, що Україна відслідковує всі подальші спроби масштабування чи збільшення цього тіньового флоту.

"Кожного дня ми бачимо якусь нову інформацію про зміну прапора якогось судна або про черговий новий рейс нового судна. Це все записується дуже швидко, це все відразу стає явним і відповідні пропозиції про розширення санкційних списків відразу пропонуються партнерам. І, до речі, я думаю, що і в нас найближчим часом буде невеличкий санкційний пакет саме по тіньовому флоту",- заявив він.

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