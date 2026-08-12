Около 700 судов, перевозящих российскую нефть, в настоящее время находятся под санкциями, — Власюк

В настоящее время под санкциями находятся около 700 судов, перевозящих российскую нефть.

Об этом в эфире телеканала сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Масштаб санкций и эффективность

"Под санкциями в целом находятся примерно семьсот российских судов, перевозящих российскую нефть. Из них примерно половина прекратила такую деятельность", — сказал Власюк.

По его словам, для многих других (судов. — Ред.) нахождение в санкционных списках создает, с одной стороны, проблемы с работой где-либо, кроме России, Китая, Индии, а с другой — это порой повышает риск для них оказаться в зоне действия другого вида санкций, имея в виду удары Сил обороны Украины.

"Поэтому я бы никому не советовал продолжать заниматься перевозками подсанкционной российской нефти и сжиженного газа, кстати", — заявил уполномоченный.

Мониторинг маневров противника

Власюк отметил, что Украина отслеживает все дальнейшие попытки расширения или увеличения этого теневого флота.

"Каждый день мы видим какую-то новую информацию об изменении флага того или иного судна или об очередном новом рейсе нового судна. Все это фиксируется очень быстро, все это сразу становится очевидным, и соответствующие предложения о расширении санкционных списков сразу же направляются партнерам. И, кстати, я думаю, что и у нас в ближайшее время появится небольшой санкционный пакет именно в отношении теневого флота", — заявил он.

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