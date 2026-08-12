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Вэнс просил Зеленского прекратить удары по нероссийским танкерам в Черном море, - СМИ

Венс просил Украину не наносить удары по нероссийским танкерам в Чёрном море

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить украинские удары по нероссийским нефтяным танкерам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После этого Киев прекратил такие атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом изданию рассказали украинские чиновники и другие лица, осведомленные о ситуации.

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По данным FT, Вэнс обратился к Зеленскому с соответствующей просьбой во время телефонного разговора 31 июля. С тех пор Украина не наносила удары по танкерам вблизи терминала КТК в Новороссийске.

Почему США попросили прекратить удары

Вашингтон был обеспокоен возможным влиянием украинских атак на мировой нефтяной рынок, а также рисками для американских компаний.

Речь идет о танкерах, которые перевозят нефть, поступающую из Казахстана по трубопроводу к терминалу КТК в российском Новороссийске.

Представитель администрации США подтвердил FT, что Вашингтон призвал Украину не наносить удары по нероссийским судам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

По его словам, в Вашингтоне считают КТК "жизненно важным каналом поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки", который является альтернативой российским энергоресурсам.

Читайте: Зеленский провел беседу с Вэнсом: перехватчики для Patriot остаются основным приоритетом

На каких условиях согласилась Украина

По словам собеседников издания, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и нероссийским судам при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", - заявил FT украинский высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что Киев по просьбе Вашингтона ввел соответствующие "механизмы". Вопрос о КТК, по его словам, постоянно поднимался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана.

В администрации США также заявили, что получили подтверждение обязательства Киева воздерживаться от атак на инфраструктуру КТК и нероссийские суда, следующие к терминалу в Новороссийске, если они не подпадают под другие украинские санкции.

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Украина стремится получить перехватчики Patriot

По словам источника FT, знакомого с позицией Киева, Украина согласилась на просьбу администрации Дональда Трампа, поскольку стремится получить американскую лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Киев также рассчитывает приобрести несколько сотен таких ракет к зиме, когда ожидается усиление российских воздушных атак на украинскую критическую инфраструктуру.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25494) США (30312) атака (1925) танкер (309) Джей Ди Вэнс (217)
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Топ комментарии
+23
А взамін? А як завжди хер на комір. Це не війна а знущання.
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12.08.2026 11:11 Ответить
+14
Українці захищають власне існування, а венс захищає гроші для прутіна, щоб і далі убивав Українців?? Щось в ділків з США і у венса, не по ХРИСТИЯНСЬКІ все це виходить!?!?
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12.08.2026 11:12 Ответить
+13
Ага. Сидіть під кацапськими ракетами, ріжтеся в штикову в окопах тільки не блокуйте крим і рашистські порти, бо це єдине в чому Україна досягає ефективності і рашисти не можуть нічого подіяти. Америкиси при Тромбі роблять нам більше шкоди ніж користі. Саме завдяки Тромбу ця війна йде довше ніж вона могла б бути. Да і взагалі ця війна розвочалася завдяки Тробму. Згадайте як рашисти на початку раділи що Тромб прийде до влади в сша і допоможе рашистам узаконити окуповану Україну і зняти санкції. Зараз рашисти теж вже відкрито кажуть не про захист дамбасу чи рузгоязичних а про те що їхня ціль захопити якомога більше території і потім з Тромбом заключити угоду
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12.08.2026 11:21 Ответить

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