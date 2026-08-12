Вэнс просил Зеленского прекратить удары по нероссийским танкерам в Черном море, - СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить украинские удары по нероссийским нефтяным танкерам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После этого Киев прекратил такие атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом изданию рассказали украинские чиновники и другие лица, осведомленные о ситуации.
По данным FT, Вэнс обратился к Зеленскому с соответствующей просьбой во время телефонного разговора 31 июля. С тех пор Украина не наносила удары по танкерам вблизи терминала КТК в Новороссийске.
Почему США попросили прекратить удары
Вашингтон был обеспокоен возможным влиянием украинских атак на мировой нефтяной рынок, а также рисками для американских компаний.
Речь идет о танкерах, которые перевозят нефть, поступающую из Казахстана по трубопроводу к терминалу КТК в российском Новороссийске.
Представитель администрации США подтвердил FT, что Вашингтон призвал Украину не наносить удары по нероссийским судам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.
По его словам, в Вашингтоне считают КТК "жизненно важным каналом поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки", который является альтернативой российским энергоресурсам.
На каких условиях согласилась Украина
По словам собеседников издания, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и нероссийским судам при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.
"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", - заявил FT украинский высокопоставленный чиновник.
Он добавил, что Киев по просьбе Вашингтона ввел соответствующие "механизмы". Вопрос о КТК, по его словам, постоянно поднимался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана.
В администрации США также заявили, что получили подтверждение обязательства Киева воздерживаться от атак на инфраструктуру КТК и нероссийские суда, следующие к терминалу в Новороссийске, если они не подпадают под другие украинские санкции.
Украина стремится получить перехватчики Patriot
По словам источника FT, знакомого с позицией Киева, Украина согласилась на просьбу администрации Дональда Трампа, поскольку стремится получить американскую лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Киев также рассчитывает приобрести несколько сотен таких ракет к зиме, когда ожидается усиление российских воздушных атак на украинскую критическую инфраструктуру.
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