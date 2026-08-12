Вэнс просил Зеленского прекратить удары по нероссийским танкерам в Черном море, - СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в конце июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить украинские удары по нероссийским нефтяным танкерам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. После этого Киев прекратил такие атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом изданию рассказали украинские чиновники и другие лица, осведомленные о ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным FT, Вэнс обратился к Зеленскому с соответствующей просьбой во время телефонного разговора 31 июля. С тех пор Украина не наносила удары по танкерам вблизи терминала КТК в Новороссийске.

Почему США попросили прекратить удары

Вашингтон был обеспокоен возможным влиянием украинских атак на мировой нефтяной рынок, а также рисками для американских компаний.

Речь идет о танкерах, которые перевозят нефть, поступающую из Казахстана по трубопроводу к терминалу КТК в российском Новороссийске.

Представитель администрации США подтвердил FT, что Вашингтон призвал Украину не наносить удары по нероссийским судам в Черном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

По его словам, в Вашингтоне считают КТК "жизненно важным каналом поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки", который является альтернативой российским энергоресурсам.

Читайте: Зеленский провел беседу с Вэнсом: перехватчики для Patriot остаются основным приоритетом

На каких условиях согласилась Украина

По словам собеседников издания, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и нероссийским судам при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", - заявил FT украинский высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что Киев по просьбе Вашингтона ввел соответствующие "механизмы". Вопрос о КТК, по его словам, постоянно поднимался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана.

В администрации США также заявили, что получили подтверждение обязательства Киева воздерживаться от атак на инфраструктуру КТК и нероссийские суда, следующие к терминалу в Новороссийске, если они не подпадают под другие украинские санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и Ирана: Вэнс заявил о прогрессе в восстановлении судоходства через Ормузский пролив

Украина стремится получить перехватчики Patriot

По словам источника FT, знакомого с позицией Киева, Украина согласилась на просьбу администрации Дональда Трампа, поскольку стремится получить американскую лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Киев также рассчитывает приобрести несколько сотен таких ракет к зиме, когда ожидается усиление российских воздушных атак на украинскую критическую инфраструктуру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Вэнс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, - Зеленский