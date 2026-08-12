Венс просив Зеленського припинити удари по неросійських танкерах у Чорному морі, - ЗМІ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс наприкінці липня попросив президента Володимира Зеленського припинити українські удари по неросійських нафтових танкерах у Чорному морі та інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську. Після цього Київ припинив такі атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це виданню розповіли українські посадовці та інші обізнані із ситуацією особи.
За даними FT, Венс звернувся до Зеленського з відповідним проханням під час телефонної розмови 31 липня. Відтоді Україна не атакувала танкери поблизу термінала КТК у Новоросійську.
Чому США попросили припинити удари
Вашингтон був стурбований можливим впливом українських атак на світовий нафтовий ринок, а також ризиками для американських компаній.
Йдеться про танкери, які перевозять нафту, що надходить із Казахстану трубопроводом до термінала КТК у російському Новоросійську.
Представник адміністрації США підтвердив FT, що Вашингтон закликав Україну не атакувати неросійські судна в Чорному морі та інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму.
За його словами, у Вашингтоні вважають КТК "життєво важливим каналом постачання енергоносіїв казахстанського походження на європейські ринки", який є альтернативою російським енергоресурсам.
На яких умовах погодилася Україна
За словами співрозмовників видання, Київ погодився не атакувати інфраструктуру КТК та неросійські судна за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.
"Ми дуже уважно прислухаємося до наших американських партнерів", – заявив FT український високопосадовець.
Він додав, що Київ після прохання Вашингтона запровадив відповідні "механізми". Питання КТК, за його словами, постійно порушувалося під час переговорів з урядами США та Казахстану.
В адміністрації США також заявили, що отримали підтвердження зобов'язання Києва утримуватися від атак на інфраструктуру КТК та неросійські судна, які прямують до термінала у Новоросійську, якщо вони не підпадають під інші українські санкції.
Україна прагне отримати перехоплювачі Patriot
За словами джерела FT, обізнаного з позицією Києва, Україна погодилася на прохання адміністрації Дональда Трампа, оскільки прагне отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Київ також розраховує придбати кілька сотень таких ракет до зими, коли очікується посилення російських повітряних атак на українську критичну інфраструктуру.
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